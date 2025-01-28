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傾銷全球害人害己！中國太陽能企業2024巨虧2270億

2025/01/28 14:43

中國太陽能相關企業營運遭遇重大逆風。示意圖。（法新社）中國太陽能相關企業營運遭遇重大逆風。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國太陽能企業產能過剩，低價傾銷全球，導致虧損嚴重。20多家太陽能上市公司近期發布2024年業績預告，總共虧損超過500億人民幣（以下同，約台幣2270億）。全球市佔率第一的TCL中環虧損達82至89億人民幣（約台幣372億至404億）。

中媒財新統計，中國太陽能產業陷入低迷，多數公司業績遇冷，根據矽片龍頭TCL中環、隆基綠能；矽料龍頭通威股份、大全能源；零組件龍頭晶澳科技、天合光能等20多家太陽能企業所發布的業績預告，2024年虧損總計超過500億元。

其中，TCL中環去年淨損達82億至89億元；隆基綠能2024年預估虧損達82億至88億元（約台幣372億至400億），2家公司都由盈轉虧。通威股份2024年虧損額達70億至75億元（約台幣318億至341億），在A股上市23年以來首度虧損。

報導直言，太陽能產業產能過剩，供過於求嚴重，相關企業被迫降低開工率。統計顯示，截至2024年12月底，矽料企業開工率降至38.6%，矽片企業開工率為46.5%，電池片企業開工率為53.5%，均處於歷史低點。

中金公司23日發布報告稱，矽料、矽片、電池、零組件價格，已從高點下跌88.6%、84.7%、78.7%及66.2%。中金認為，目前二、三線企業的現金流失速度較快，估計會在近1年的時間虧光，可能部分企業則更早。

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