晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

Deepseek掀風暴 陸行之：輝達1家吃肉的時代終結

2025/01/28 13:11

中國AI新創DeepSeek宣稱以低成本訓練出高性能的AI模型，震撼矽谷及華爾街，輝達股價應聲暴跌。（路透）中國AI新創DeepSeek宣稱以低成本訓練出高性能的AI模型，震撼矽谷及華爾街，輝達股價應聲暴跌。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創DeepSeek宣稱以低成本訓練出高性能的AI模型，震撼矽谷及華爾街，輝達首當其衝，周一（27日）股價嚇崩16.97%。知名半導體分析師陸行之28日在臉書PO文指出，輝達死不代表台積電及費城半導體指數要跟著一起死，Deepseek 事件後，反而看到各家客戶資源釋放，可望結束近兩年輝達一家吃肉，其他半導體公司只能喝湯的慘況。

陸行之指出，因DeepSeek事件，全球科技暨半導體本周一相當慘烈，輝達帶頭下殺16.97%，做AI ASIC（特殊應用積體電路）的博通更慘，跌掉17.4%。

他說，去年底就多次建議投資人不要把台積電跟輝達綁在一起看，結果公司還是在法說會把自己跟AI綁死），因為輝達營收占台積電營收不到15%，佔全球半導體營收不到10%，輝達死不代表台積電及費城半導體指數要跟著一起死。

他強調，Deepseek 事件後，反而看到各家客戶資源釋放，不會被輝達一家靠著AI GPU/CPU/Nvlink，模組、系統、軟體每個產業鏈關節都來賺超高毛利率的公司綁架，資源釋放後，不會被輝達一家獨拿，這將結束這兩年一家吃肉，其他半導體公司只能喝湯的慘況。

陸行之指出，以輝達大客戶如OpenAI、微軟、亞馬遜、Google及Meta而言，之前加碼下的GB200/300/Rubin單子短期也不可能大幅縮減，重新改變訓練方法也需要時間，預期訂單調整會發生在2026年及以後，到時候說不定台積電的主力客戶又變成水果（蘋果公司）/博通數據中心的自研AI ASIC大單。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財