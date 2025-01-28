Deepseek掀風暴 陸行之：輝達1家吃肉的時代終結

中國AI新創DeepSeek宣稱以低成本訓練出高性能的AI模型，震撼矽谷及華爾街，輝達股價應聲暴跌。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創DeepSeek宣稱以低成本訓練出高性能的AI模型，震撼矽谷及華爾街，輝達首當其衝，周一（27日）股價嚇崩16.97%。知名半導體分析師陸行之28日在臉書PO文指出，輝達死不代表台積電及費城半導體指數要跟著一起死，Deepseek 事件後，反而看到各家客戶資源釋放，可望結束近兩年輝達一家吃肉，其他半導體公司只能喝湯的慘況。

陸行之指出，因DeepSeek事件，全球科技暨半導體本周一相當慘烈，輝達帶頭下殺16.97%，做AI ASIC（特殊應用積體電路）的博通更慘，跌掉17.4%。

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他說，去年底就多次建議投資人不要把台積電跟輝達綁在一起看，結果公司還是在法說會把自己跟AI綁死），因為輝達營收占台積電營收不到15%，佔全球半導體營收不到10%，輝達死不代表台積電及費城半導體指數要跟著一起死。

他強調，Deepseek 事件後，反而看到各家客戶資源釋放，不會被輝達一家靠著AI GPU/CPU/Nvlink，模組、系統、軟體每個產業鏈關節都來賺超高毛利率的公司綁架，資源釋放後，不會被輝達一家獨拿，這將結束這兩年一家吃肉，其他半導體公司只能喝湯的慘況。

陸行之指出，以輝達大客戶如OpenAI、微軟、亞馬遜、Google及Meta而言，之前加碼下的GB200/300/Rubin單子短期也不可能大幅縮減，重新改變訓練方法也需要時間，預期訂單調整會發生在2026年及以後，到時候說不定台積電的主力客戶又變成水果（蘋果公司）/博通數據中心的自研AI ASIC大單。

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