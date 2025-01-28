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DeepSeek股瘟蔓延！輝達供應商愛德萬暴跌逾10％ 2天股價就逼近熊市

2025/01/28 09:41

DeepSeek股瘟蔓延！輝達供應商愛德萬暴跌逾10%，2天股價就逼近熊市（資料照）DeepSeek股瘟蔓延！輝達供應商愛德萬暴跌逾10%，2天股價就逼近熊市（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國新創公司DeepSeek，所引爆的全球「AI股瘟」持續蔓延，日股繼週一（27日）332點後，週二跌勢加重，早盤重挫679點，或1.7%，科技股血流成河，而輝達的半導體測試設備供應商愛德萬測試首當其衝，股價暴跌逾10%，創去年9月4日以來最大跌幅，短短2個交易日跌逾18%，逼近熊市。

DeepSeek引發全球科技股遭遇拋售，在美股週一標普500指數與那斯達克分別下跌或2.17%、3.61%，而費半更暴跌9.15%下，亞股持續籠罩在DeepSeek風暴中，其中又以日股最慘，而台韓港因週二休市，暫時逃過一劫。

日股在晶片股領殺下，延續週一跌勢，週二日經225開盤下跌165點，以39400點開出，在科技股下挫下，指數跌勢擴大，一度摜破39000點，觸及38886點，跌680點，或1.71%，截至台北時間9點33分，跌勢收斂，跌361點或0.91%，報39204點。

在晶片股中又以愛德萬測試股價跌勢最重，繼週一收跌8.61%，週二持續下挫，早盤一度觸及8204日圓，跌10.68%，截至台北時間9點25分，報8244日圓，跌10.24%。在短短2個交易日，股價從10050日圓，暴跌到8204日圓，跌幅逾18%，逼近熊市。

而軟銀在週一收跌8.32%，週二續跌，觸及9031日圓，跌6.71%，截至台北時間9點25分，報9130日圓，跌5.69%。

至於東京威力科創（Tokyo Electron）與Disco，在週一分別跌4.9%與3.3%後，週二股價盤中再跌5.19%與6.81%。

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