不怕衝擊需求 輝達：DeepSeek的進步證明市場需要更多晶片

輝達表示，DeepSeek的進步證明市場需要更多晶片。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）週一（27日）表示，中國AI新創DeepSeek的進步表明，自家晶片對中國市場的有用性，未來將需要更多的晶片來滿足對DeepSeek服務的需求。

《路透》報導，由於投資人擔心DeepSeek使用的晶片將少於OpenAI等競爭對手，導致輝達週一股價重挫17％，超微（AMD）股價也跌超過6％。

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輝達聲明，DeepSeek的成果說明了這項技術如何創建新模型，利用完全符合出口管制的模型和運算。DeepSeek的一份研究論文顯示，該公司使用了約2000顆輝達H800晶片，這款晶片是在美國出口管制下所發行。

蘭德公司（Rand Corp）資深顧問古德里奇（Jimmy Goodrich）表示，中國至少有十幾個主要的超級電腦，其中有大量合法購買的輝達晶片，DeepSeek透過使用這些晶片來學習如何變得更有效率。

輝達聲明強調，推論將需要大量的輝達GPU（圖型處理器）和高效能網路，因此認為需求仍將維持強勁。

在最新的出口管制下，輝達正在向中國出售H20晶片，儘管這款晶片對AI訓練的有用性有一定限制，但古德里奇認為這可能是「世界上最好的推論晶片」，並補充，華府可能不會放任讓全球最好的推論晶片持續出售給中國。

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