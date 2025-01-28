美千禧世代總資產高達522兆！聯準會揭財富5年暴增逾3倍原因

美千禧世代總資產高達522兆！財富5年暴增逾3倍，而房價上漲是財富暴增主因（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國千禧世代財富大暴增！聯準會數據顯示，截至2024年第3季，千禧世代的總資產約為15.95兆美元（約新台幣522兆），高於5年前的3.94兆美元（約新台幣129兆），造成財富在5年暴增逾3倍的主要原因是房價飆升。

CNBC報導，聖路易斯聯邦儲備銀行對2022年的數據分析顯示，美國的年輕家庭的財富，取得了顯著的成長，在強勁的就業市場，和不斷上漲的工資的推動下，這個年齡層的許多人購買了房屋，並從房價飆升中受益。

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聖路易斯聯邦儲備銀行報告發現，2019年至2022年間，房價上漲了44%。報告稱，在房地產收益的推動下，「這些年輕人的財富中位數在這3年內，增加了4倍多」。

報告指出，36歲至45歲之間的千禧世代的財富中位數比預期高出37%，年輕的千禧世代和年長的Z世代（即26歲至35歲的人）的財富超出預期39%。

根據TransUnion的另1份報告，與其他世代相比，千禧世代他們的收入在過去幾個月有所增加，並且他們預計未來1年的收入潛力將再次增加。

儘管如此，很少千禧世代會認為自己富有，因為紙上的富有和感覺良好之間的脫節，被稱為“幻影財富”。例如，房屋或退休計畫的價值收益，可能會讓人感覺像是虛幻的財富，因為它們缺乏流動性，並且與日常現金流無關。

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