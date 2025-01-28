爆紅後遺症！DeepSeek遭大規模網攻 限制註冊

爆紅後遺症！DeepSeek遭大規模網攻，暫時限制註冊（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI黑馬DeepSeek取代競爭對手OpenAI成為美國蘋果App Store下載次數最多的免費應用程式，然爆紅後，也成為攻擊對方，DeepSeek週一表示，由於「大規模惡意攻擊」其服務，將暫時限制用戶註冊，但現有用戶將能夠照常登入。

CNBC報導，DeepSeek最近幾週引起了廣泛關注，作為OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini和其他領先人工智慧工具的快速成長的競爭對手。

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隨著在下載量暴增，並在週一取代競爭對手OpenAI，成為美國蘋果App Store下載次數最多的免費應用程式。

然而爆紅後，也成為攻擊對方，DeepSeek週一表示，由於「大規模惡意攻擊」其服務，將暫時限制用戶註冊，但現有用戶將能夠照常登入。

據報道，DeepSeek於2023年4月由1家中國對沖基金的人工智慧研究部門發展而來，專注於大型語言模型並達到通用人工智慧（AGI），在廣泛的任務上等於或超越人類智力，OpenAI和它的競爭對手表示他們正在快速追趕。

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