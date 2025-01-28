晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

爆紅後遺症！DeepSeek遭大規模網攻 限制註冊

2025/01/28 10:10

爆紅後遺症！DeepSeek遭大規模網攻，暫時限制註冊（彭博）爆紅後遺症！DeepSeek遭大規模網攻，暫時限制註冊（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI黑馬DeepSeek取代競爭對手OpenAI成為美國蘋果App Store下載次數最多的免費應用程式，然爆紅後，也成為攻擊對方，DeepSeek週一表示，由於「大規模惡意攻擊」其服務，將暫時限制用戶註冊，但現有用戶將能夠照常登入。

CNBC報導，DeepSeek最近幾週引起了廣泛關注，作為OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini和其他領先人工智慧工具的快速成長的競爭對手。

隨著在下載量暴增，並在週一取代競爭對手OpenAI，成為美國蘋果App Store下載次數最多的免費應用程式。

然而爆紅後，也成為攻擊對方，DeepSeek週一表示，由於「大規模惡意攻擊」其服務，將暫時限制用戶註冊，但現有用戶將能夠照常登入。

據報道，DeepSeek於2023年4月由1家中國對沖基金的人工智慧研究部門發展而來，專注於大型語言模型並達到通用人工智慧（AGI），在廣泛的任務上等於或超越人類智力，OpenAI和它的競爭對手表示他們正在快速追趕。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財