又開出！大樂透頭獎獨得1億獎落花蓮 威力彩連26摃下期上看7.1億

今晚大樂透又開出，1注獨得1億元。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（27日）威力彩頭獎連26摃，台彩預估下期頭獎累積金額上看7.1億元；大樂透頭獎則是1注中獎，獨得獎金1億元，獎落花蓮縣瑞穗鄉瑞美村中山路一段「錢送你彩券行」。

大樂透春節大紅包則開出16組，總中獎注數為19注，其中13組為單注中獎，3組為2注均分；春節小紅包開出33組，總中獎注數為37注，其中29組為單注中獎，4組為2注均分。台彩表示，目前累積開出大紅包78組、剩餘402組，累積開出小紅包132組、剩餘668組，下期（28日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

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本期威力彩中獎號碼第一區「02、10、15、18、25、35」，第二區「08」。本期今彩539中獎號碼「01、06、16、26、31」；39樂合彩中獎號碼「01、06、16、26、31」。本期3星彩中獎號碼「813」；4星彩中獎號碼「0458」。

另，本期大樂透中獎號碼「11、22、30、35、37、38」，特別號「33」；49樂合彩中獎號碼「11、22、30、35、37、38」。春節大紅包中獎號碼「10、14、25、39、41、42、43、46、47」，春節小紅包「06」。

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