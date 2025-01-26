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發放1500％史上最高績效獎 SK海力士被批還不夠

2025/01/26 22:40

拜AI熱潮，SK海力士去年營業利潤創新高。（路透）拜AI熱潮，SK海力士去年營業利潤創新高。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕全球第2大記憶體製造廠Sk海力士，雖在2024獲利創新高後宣佈向員工發放史上最高額獎金，但仍遭抨擊。《韓國先驅報》報導，儘管SK海力士發放相當於員工年薪75%的獎金，但許多員工表達不滿，認為該金額仍不夠。

報導說，該記憶體巨頭近日宣佈，其2024營業收入66.2兆韓元（1.52兆台幣），成長102%，營業利潤站上23.4兆韓元（5400億台幣），超越2018年創下的20.8兆韓元（4800億台幣）紀錄。

為了慶祝該里程碑，SK海力士發放相當於韓國基本工資的1500%獎金，而基本工資約為員工年薪的20分之1，轉換約為員工年薪的75%。

然而工會強烈譴責公司的管理高層，稱其違背先前向員工發放營業利潤10%的協議。SK海力士工會聲明說，「我們強烈譴責公司摒棄與工會達成的協議，並於1月24日單方面支付較少的獎金」。

在韓國企業員工社群平台Blind上，越來越多SK海力士的職員發文抱怨。一名員工寫道：「（簡單計算）每位員工去年創造了逾7億韓元（1600萬台幣）的營業利潤；管理高層說將提供10%的營業利潤作為分潤獎金，但他們發放的金額低於預期，工會的建議被漠視」。該文說，「聰明的員工」已開始尋找新工作。

面對越來越多的抱怨，SK海力士執行長郭魯正（Kwak Noh-Jung）表示遺憾，強調公司是「深思熟慮」後做出該決定。他聲明說，「我們與工會多次討論，以確定適當的獎金金額，但皆未能達成共識」。

他指出，「如果排除（子公司）Solidigm的利潤，2024年的營業利潤僅比前紀錄2018年的多出1兆韓元，我們已考慮許多因素，包括先前的報酬，因此決定1500%的獎勵計畫，而這已空前最高金額」。

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