西進榮景難再起 2024對中投資佔比跌破1成大關

2024年西進投資額佔整體對外投資僅7.52%。（歐新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕全球供應鏈移轉，西進榮景難再起，2024年我對新南向投資額是對中國投資額的2.39倍，我國對新南向投資額已是連續第3年超越西進投資額。2023年西進投資額佔整體對外投資（含中）約11.4％，2024年西進投資額佔比進一步降低，佔整體對外投資的7.52%，正式跌破1成大關。

觀察去年對外投資概況，2024年年對外投資金額（非中）繼2023年再創歷史新高，來到449億3195萬6000美元，年增90.57%，其中，對新南向投資87億2640萬8000元，年增57.42%。

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去年我對中投資36億5425萬9000元，年增20.33%，看似反彈，實則並不是對中國實際投資。經濟部投審司指出，進一步細看多數投資案其實並非實際對中國投資，僅是台商併購跨國企業，因而認列跨國公司原來在中國的投資額。

進一步比較，2024年西進投資額佔整體對外投資（含中）7.52%，跌破1成大關，新南向則佔整體（含中）17.96%；去年我國對新南向投資額是對中國投資的2.39倍。

台商自2002年起加碼西進後，對中投資額高於對外投資額，並在2010年來到高峰，約146.18億美元，對中投資佔整體對外投資比重更高達84%。

觀察近年來西進投資趨勢，2023年西進投資額砍到剩30.37億美元，是2002年以來新低，相較於2010年前的高峰，西進投資額僅剩高峰期的五分之一，佔整體對外投資比重掉到僅剩11%，2024年則跌破1成大關。

另觀察去年對外投資概況，其中最大宗案件就是台積電相關投資案，金額合計約257.62億美元，佔整體逾半比例，包括以125億美元增資美國亞利桑那廠、52.62億美元增資日本熊本廠，並以80億美元增資英屬維京群島子公司，該子公司是基於外匯避險、財務管理目的而成立的境外子公司。

其他對外投資大案還有文曄科技以39.8億美元收購加拿大半導體代理商FUTURE ELECTRONICS，鴻海以26.31億美元增資新加波子公司，以及世界先進以24億美元投資與恩智浦半導體（NXP）在新加波成立的合資公司VisionPower，用以興建1座12吋晶圓廠。

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