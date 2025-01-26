晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台積電效應 楠梓區建物買賣棟數居高雄市之冠

2025/01/26 08:38

〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市去年建物買賣棟數突破4.5萬棟，創下歷史新高，尤其台積電設廠的楠梓區，交易量拿下高雄市冠軍。

根據高市府統計，去年高雄市建物買賣棟數達4萬5242棟，比前年的棟數增加了24.8%。在全市各主要熱門交易區中，去年楠梓區總計成交了5999棟，竄升為高雄市之冠，其次依序為鳳山區4905棟、三民區4897棟、左營區4127棟、苓雅區3911棟居第五。

房仲人士分析，鳳山區與三民區人口均超過30萬人，是高雄市人口最多的行政區，歷年來建物買賣都居冠亞軍，人口不到20萬的楠梓區去年建物買賣居冠，年增53%，最主要原因就是「台積電效應」，台積電在楠梓設廠從一開始被懷疑，如今廠房已漸漸成形，且還要增設廠區，高市府近兩年也在台積電周邊投入公共建設，帶動楠梓區的房市交易爆發。

除了台積電外，南高雄的亞洲新灣區也陸續有國內外科技業投資進駐，加上生活機能優越、交通便捷，沉寂已久的前鎮區、苓雅區、鹽埕區、前金區等房市交易也明顯轉熱，高雄市的不動產市場呈現南北雙引擎發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財