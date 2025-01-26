台積電效應 楠梓區建物買賣棟數居高雄市之冠

〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市去年建物買賣棟數突破4.5萬棟，創下歷史新高，尤其台積電設廠的楠梓區，交易量拿下高雄市冠軍。

根據高市府統計，去年高雄市建物買賣棟數達4萬5242棟，比前年的棟數增加了24.8%。在全市各主要熱門交易區中，去年楠梓區總計成交了5999棟，竄升為高雄市之冠，其次依序為鳳山區4905棟、三民區4897棟、左營區4127棟、苓雅區3911棟居第五。

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房仲人士分析，鳳山區與三民區人口均超過30萬人，是高雄市人口最多的行政區，歷年來建物買賣都居冠亞軍，人口不到20萬的楠梓區去年建物買賣居冠，年增53%，最主要原因就是「台積電效應」，台積電在楠梓設廠從一開始被懷疑，如今廠房已漸漸成形，且還要增設廠區，高市府近兩年也在台積電周邊投入公共建設，帶動楠梓區的房市交易爆發。

除了台積電外，南高雄的亞洲新灣區也陸續有國內外科技業投資進駐，加上生活機能優越、交通便捷，沉寂已久的前鎮區、苓雅區、鹽埕區、前金區等房市交易也明顯轉熱，高雄市的不動產市場呈現南北雙引擎發展。

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