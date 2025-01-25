價格戰自相殘殺！中國國企上汽去年獲利雪崩9成

中國上汽集團2024年淨利年減87%至90%。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國車企價格戰慘烈，車企營運績效大崩跌。上汽集團預計，2024年淨利15億至19億人民幣（以下同，約台幣67.8億至85.9億），年減87%至90%。

綜合財新等中媒報導，過去18年，中國汽車龍頭上汽集團曾憑藉旗下上汽大眾及上汽通用兩大合資車企，連續維持中國國內汽車銷售冠軍寶座。2024年，情勢大逆轉。比亞迪去年在中國國內賣出427.2萬輛，超越上汽集團。

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由於車市競爭激烈，上汽集團24日發布業績報告，2024年淨利15億至19億元，年減87%至90%；扣除非經常性損益後，淨利年減141%至160%，扣非經常性損益淨損達到41億至60億元（約台幣185.3億至271.2億）。

上汽集團坦言，2024年整車批發銷量年減20.07%至401.3萬輛。因燃油車市場下滑，價格戰持續升級，銷售收入減少、毛利下降。

2025年上汽集團持續面臨挑戰，並採取一系列調整因應措施，包括穩住合資業務、降成本、發展自主品牌等，傳出近日也與華為接觸洽談智駕合作。

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