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川普發聲「降油價」 國際油價終止連4週上漲

2025/01/25 09:14

國際油價週五（24日）小幅上漲，但本週週線收黑。（法新社）國際油價週五（24日）小幅上漲，但本週週線收黑。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普宣布全面提高美國國內原油產量計劃的同時，他還要求OPEC採取行動降低油價，國際油價週五（24日）小幅上漲，但週線收黑，終止了連續4週上漲的趨勢。

紐約西德州中級原油3月交割價上漲4美分，或0.05%，收每桶74.66美元。

布蘭特原油3月交割價上漲21美分，或0.27%，收每桶78.50美元。

布蘭特原油本週下跌 2.8%，而紐約期油則下跌 4.1%。

川普週五再次呼籲 OPEC 降低油價，以打擊石油資源豐富的俄羅斯財政，並協助結束俄烏戰爭。川普在視察北卡羅萊納州颶風災情時表示：「迅速阻止俄烏戰爭的一種方法，是讓OPEC 停止賺這麼多利潤並降低油價…...戰爭就會立即停止。」

StoneX 分析師霍德斯（Alex Hodes）週五在一份報告中表示，美國威脅對主要石油生產國俄羅斯和伊朗實施嚴厲制裁，可能會破壞川普降低能源成本的目標。川普知道這一點，並期望依靠OPEC來彌補這空白。

川普週四 （23 日） 在瑞士達沃斯的世界經濟論壇 （WEF） 上呼籲，沙烏地阿拉伯與 OPEC 應降低石油價格。

不過瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）並不認為 OPEC 會改變政策，他認為除非基本面發生變化，否則在進一步確認制裁政策和關稅之前，市場將相對平靜。

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