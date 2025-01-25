中國真的沒錢？非稅收入竟暴增25％ 外媒爆地方政府「出狠招」剝皮

中國經濟低迷，房地產市場跌入谷底，各地方政府發生嚴重經費短缺。（美聯社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷，房地產市場跌入谷底，各地方政府發生嚴重經費短缺，《美國之音》指出，過去1年中媒不斷報導，中國地方政府為維持自身運作，不斷用各種名義搶錢，導致去年中國非稅收入飆升至人民幣4.473兆元（約新台幣20兆元），增幅高達25.4%。

中國財政部1份數據顯示，由於受到房地產市場持續低迷和內需放緩的拖累加大，2024年中國政府的財政收入只年增1.3%，大大低於2023年6.4%的增幅，而非稅所得的成長幅度大大超過人們的預期。

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官方數據顯示，2024年，中國政府的財政收入總額為人民幣21.97兆元（約新台幣99兆元），其中稅收收入人民幣17.497兆元（約新台幣79兆元）、年減3.4%，但非稅收收入卻出現了飆升，總額為人民幣4.473兆元（約新台幣20兆元），增幅高達25.4%。

去年，中國經濟持續惡化，房價不斷下跌，房地產企業的債務危機也持續發酵，在經濟低迷、債台高築情況下，中國許多地方政府發生嚴重的經費短缺。過去1年，中國各種媒體上一直充斥著地方政府為維持自身運作，設立各種名義「巧取豪奪」到處搶錢。

有的地方政府「倒查30年」逼迫民企「補稅」；有些更以「遠洋捕撈」名義，派出警察跨地區抓捕或扣押企業家，迫使他們付錢；有些地方政府則「以刑化債」，債務方通過警方抓捕債主，迫使他們以付債換取人身自由。《美國之音》披露，地方政府更普遍的做法就是利用手中的權力亂收費，直接提高各種收費標準，為自己撈錢。

文章指出，這些做法雖然幫助地方政府增加了收入，但卻嚴重傷害了企業的信心，結果就是經濟進一步疲軟。

《美國之音》指出，中共高層對此並非一無所知。去年12月，中國國務院總理李強要求加強執法監管，關注「罰沒收入」異常成長的情況，並承諾採取行動改善營商環境，提振市場信心，但是這種警告顯然沒有任何作用。

文章揭露，導致中國地方政府現金嚴重短缺的核心問題，是長期依賴「土地財政」，也因此在房地產市場衰退和需求疲軟中受到重創， 2024年中國地方政府賣地收入較前1年下降16%，更是突顯房地產業的低迷程度。

《路透社》指出，過去賣地收入一直是地方經濟成長的主要驅動力，這塊收入的大幅減少已成為拖累整個商業活動的主要因素。

中國官方去年雖稱完成了原定的5%的經濟成長目標，但中國和國外的經濟學家卻持懷疑態度，許多人更是認為，實際數據可能不會高於3%。

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