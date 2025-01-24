全球99％網路流量靠它傳輸 學者拆解海纜重要性

學者指出，海纜一旦遭到破壞，全球網路就會當機。（台電提供，示意圖）

〔記者徐子苓／台北報導〕近日台灣周遭的海纜屢遭中國船隻破壞，或因自然劣化而中斷，成為全民關注焦點。學者表示，台灣因資通產業優勢、地理要衝等條件，已成為國際上布建海纜連結的首選，但也因影響數位生活甚鉅，若台海衝突爆發，國際海纜與登陸站很可能就是共軍首要攻擊的目標設施。

台灣海洋大學法政學院教授江雅綺指出，現今全球300條海底電纜，就負擔全球99％的網路數據資料流量，也就是海纜一旦遭到破壞，全球網路就會當機，尤其對四面環海的台灣來說，對外交通貿易倚賴海域甚重，海底電纜可說是台灣與世界聯繫的「生命線」，但因為海纜總是沈沒於深海，往往讓人們忽略了這條生命線，其實是相當脆弱而時時有風險的。

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舉例來說，2023年，離島就發生了好幾次海纜受到外部破壞的事件，台灣和馬祖間海纜遭中國籍漁船「不慎扯斷」，結果是馬祖歷近2個月沒有正常網路可用。今年1月，陸續又發生國際海纜、台馬海纜全斷事件，雖然台灣政府建置的備援網路立刻上場、一切有驚無險，但類似意外發生的頻率愈來愈高，海纜已列為關鍵基礎設施。

江雅綺說，早已習慣24小時不斷線、網路吃到飽的我們，如果有一天發現手機和電腦完全無法連網、活在數位孤島上，那會造成多大的恐慌？想像一下這些情景：各項倚賴電子連線的支付和服務系統無法使用，只能回到傳統現金與面對面交易；資訊內容無法有效傳遞，當地人不知道外界發生什麼事、外界也無法及時了解當地的狀況。

江雅綺強調，不管從個人的數位生活微觀層面、或是台灣做為世界網路鏈結點的巨觀層面，海纜安全就是數位韌性的考驗，因此，國外智庫的研究報告曾多次指出，若台海衝突爆發，國際海底纜線與登陸站很可能就是共軍首要攻擊的目標設施。

江雅綺表示，翻開全球海纜的歷史，其布建與維護，往往涉及不同國家、科技公司之間的政治與經濟角力，是既敏感又複雜的課題。近年來隨著美國呼籲建立民主國家應建立「乾淨網路」，台灣兼具資通產業優勢、地理要衝、以及民主制度等條件，成為國際上布建海纜連結的首選。

如何維護台灣的海纜安全？江雅綺認為，這既需要對於海纜與通訊科技的專業理解，也需要對涉海國際法與國內法交叉運用的知識，以及司法於海洋執行的實務觀點。因此她與台灣網路資訊中心董事長黃勝雄等人，合著《海底電纜遭中共侵擾 凸顯關鍵數位基礎建設的戰略安全》，討論未來如何因此類科技灰色威脅、強化台灣的數位韌性。

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