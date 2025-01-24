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中鋼去年精緻鋼品達11.1％ 今年4大方針拚營運

2025/01/24 17:44

中鋼董事長黃建智（中間右7）與經理部門主管換上棒球裝，期待鋼市在今年能夠蛇來運轉。（中鋼提供）中鋼董事長黃建智（中間右7）與經理部門主管換上棒球裝，期待鋼市在今年能夠蛇來運轉。（中鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）經營團隊今（24日）由董事長黃建智、總經理陳守道及執行副總經理鄭際昭，聯袂前往小港廠區、工會及總部大樓展開拜年活動；黃建智期許「二軸三轉」新動能來迎接挑戰，今年也擬定四大經營方針，提升營運績效。

中鋼去年精緻鋼品銷量占比11.1%，貢獻毛利占比超過75%，顯示發展精緻鋼品是正確策略，除塑造鋼品的價值，也帶動供應鏈轉型，不僅幫助客戶創造價值，同時也為中鋼創造價格。

黃建智期許中鋼同仁應用「快速、大膽、彈性」的理念，賦予二軸三轉新動能來迎接挑戰。他也對於年節期間堅守工作崗位的同仁表達感謝，並提醒各單位特別注意工安及休假期間返鄉過節的交通安全，也要做好健康管理。

展望新的一年，中鋼已擬定四大經營方針，分別為「精緻綠能 啟商機」、「數位創新 增效益」、「低碳節能 拚永續」及「產鏈協同 創價值」。黃建智期勉全體同仁團結一心，將「快速改變、大膽嘗試、彈性思考」的理念放在心中，推動提升產品VP （Value Performance）值，一步一步提升公司營運績效，也期待鋼市在今年能夠「蛇來運轉、蛇年行大運」。

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