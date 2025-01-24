晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強 帶頭打造「綠色婚禮」雙軸轉型

2025/01/24 17:50

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強，以自身企業「青青國際婚宴餐飲集團」帶頭打造「綠色婚禮」，實踐數位與低碳並行的政策目標。（記者楊雅民攝）台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強，以自身企業「青青國際婚宴餐飲集團」帶頭打造「綠色婚禮」，實踐數位與低碳並行的政策目標。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕為落實企業數位化與淨零雙軸轉型，經濟部商業署與中小企業署攜手台灣連鎖加盟促進協會，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強，以自身企業「青青國際婚宴餐飲集團」帶頭打造「綠色婚禮」，實踐數位與低碳並行的政策目標。

青青國際婚宴餐飲集團以AI、AR及永續理念為核心，打造數位化與低碳婚宴，涵蓋節能場域設計、在地新鮮食材供應、循環布置及共乘接駁服務，同時進一步將AI技術用於內部營運管理。

像是研發「AI虛擬接待員小青」與線上賞廳模組，改善傳統婚宴流程，提供新人便捷的場地選擇與服務資訊；疫情期間更推出「元宇宙婚禮」，讓親友透過虛擬技術參與婚禮，突破地理限制，創造全新婚宴體驗。

根據環境部統計，國外一般婚禮平均碳排放14.5噸、台灣婚禮碳排放約4.2噸，青青集團的「低碳綠色婚禮專案」將碳排放降至僅約1.87噸。

吳永強表示，若數位轉型與環保永續能在婚禮產業成功實踐，相信台灣大多數餐飲服務業也能做得到，將從協會做起，推動800家企業會員，共25萬家以上的店舖，落實AI與永續雙軸轉型，深化國內外市場布局，將台灣品牌行銷世界。

為加速政策落地，台灣連鎖加盟促進協會目前已申請通過100家綠色餐廳門市，並舉辦多場分享活動，向會員企業深入解讀雙軸策略核心內容，並蒐集企業實務需求，確保政策能精準回應產業挑戰。

「綠色婚禮」涵蓋節能場域設計、新鮮食材供應、循環布置及共乘接駁服務。（青青婚宴餐飲集團提供）「綠色婚禮」涵蓋節能場域設計、新鮮食材供應、循環布置及共乘接駁服務。（青青婚宴餐飲集團提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財