台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強 帶頭打造「綠色婚禮」雙軸轉型

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強，以自身企業「青青國際婚宴餐飲集團」帶頭打造「綠色婚禮」，實踐數位與低碳並行的政策目標。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕為落實企業數位化與淨零雙軸轉型，經濟部商業署與中小企業署攜手台灣連鎖加盟促進協會，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強，以自身企業「青青國際婚宴餐飲集團」帶頭打造「綠色婚禮」，實踐數位與低碳並行的政策目標。

青青國際婚宴餐飲集團以AI、AR及永續理念為核心，打造數位化與低碳婚宴，涵蓋節能場域設計、在地新鮮食材供應、循環布置及共乘接駁服務，同時進一步將AI技術用於內部營運管理。

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像是研發「AI虛擬接待員小青」與線上賞廳模組，改善傳統婚宴流程，提供新人便捷的場地選擇與服務資訊；疫情期間更推出「元宇宙婚禮」，讓親友透過虛擬技術參與婚禮，突破地理限制，創造全新婚宴體驗。

根據環境部統計，國外一般婚禮平均碳排放14.5噸、台灣婚禮碳排放約4.2噸，青青集團的「低碳綠色婚禮專案」將碳排放降至僅約1.87噸。

吳永強表示，若數位轉型與環保永續能在婚禮產業成功實踐，相信台灣大多數餐飲服務業也能做得到，將從協會做起，推動800家企業會員，共25萬家以上的店舖，落實AI與永續雙軸轉型，深化國內外市場布局，將台灣品牌行銷世界。

為加速政策落地，台灣連鎖加盟促進協會目前已申請通過100家綠色餐廳門市，並舉辦多場分享活動，向會員企業深入解讀雙軸策略核心內容，並蒐集企業實務需求，確保政策能精準回應產業挑戰。

「綠色婚禮」涵蓋節能場域設計、新鮮食材供應、循環布置及共乘接駁服務。（青青婚宴餐飲集團提供）

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