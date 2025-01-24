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匯市封關新台幣收32.682元 龍年貶1.324元

2025/01/24 17:17

新台幣匯市封關收32.682元，龍年貶1.324元。（記者陳梅英攝）新台幣匯市封關收32.682元，龍年貶1.324元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣匯市今日封關，受到美國總統川普要求聯準會降息、日本銀行升息等利多激勵，在美元回落、亞幣大漲下，新台幣兌美元匯率收在32.682元、升值8.8分，惟龍年在強勢美元籠罩下，新台幣匯價仍重貶1.324元或4.05%，從虎年以來已經連續3年收貶。

回顧龍年走勢，年初市場期待聯準會今年將展開降息循環，曾升至31.289元，一度有機會挑戰31元大關，惟美國經濟表現強勁直到9月Fed才開始降息，之後又因市場美國大選干擾，市場不確定升溫下，強勢美元再起，台幣隨非美貨幣走貶，並於2025年初失守32字頭，創下近9年新低，龍年台幣走勢從年初樂觀到年尾悲觀，今日封關收在32.682元、近一週高點，表現雖不如台股精彩，但也算有個好兆頭。

展望蛇年，匯銀主管認為，最大不確定性仍是川普，川普上任以來要求降油價、降息，賣力控制通膨，雖然不利美元走勢，但外界關切的關稅議題至今仍然曖昧不明，不確定性成為美元最大支撐。

新台幣匯市今日封關後，接下來將面臨9天年假，期間歐美央行開會，聯準會如何應對川普要求，以及川普還有哪些出人意表的言論與政策出土，都將影響台幣2月3日開紅盤走勢。

新台幣匯價今早以32.76元開出，最高升抵32.678元、最低32.78元，總成交量僅12.895億美元。

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