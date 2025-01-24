竹市火車站舊城區地價調降 今年房市呈量縮價穩趨勢

新竹市火車站舊城區地價調降，但今年的地王仍是在城隍廟周邊的商圈角地，房仲業者也評估竹市今年房市呈量縮價穩趨勢。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府最新公告全市的土地現值平均漲幅達5.06%，但火車站前舊城區因商業活動疲弱，地價考量實際利用情形適度調降。竹市的新地王則轉移到城隍廟周邊的角地商圈，有房仲業者提到，雖然舊城區的地價調降，舊城區的房價仍維持穩定，主要受惠於區位優勢及剛性需求支撐。

房仲業者指出，新竹火車站前舊城區因疫情後網購興起，小型零售店閒置率升高，包括站前SOGO等地區人潮減少，反映在土地市場評估上。相較之下，關埔地區、巨城購物中心周邊、北區大魯閣湳雅廣場周邊因生活機能完善、交通改善等因素，地價呈現上漲走勢。

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儘管地價調降，舊城區具備市政中心、百貨商圈等優勢，加上交通便利，持續吸引剛性購屋需求。依目前房市行情，舊城區老公寓每坪均價仍維持在30-40萬元，新古屋如峰華苑則維持每坪約60萬元水準。火車站後站區域，竹連市場週邊新建案落在6字頭；部分建案則達每坪70-80萬元；而培英學區老公寓均價3字頭。

後站區域房市交易持續熱絡，主要受惠於八大學區優勢。這區雖然不少房屋屋齡較高，但因學區資源優質，也吸引不少有新生兒或剛上小學孩童的家庭購屋，形成穩定的剛性需求，且因培英國中實施總量管制，也有家長會以學區宅為主要考量。

房仲業者分析，竹市關埔重劃區因建案集中，價格容易形成堆疊效應，整體單價較高；市區則因建案分散且區域發展成熟，價格相對穩定。整體來說，竹市今年的房市呈現「量縮價穩」態勢。

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