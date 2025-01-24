智邦總經理石軍：2025年AI是主流 全年審慎樂觀

智邦總經理石軍指出，2025年AI是主流，全年審慎樂觀。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股王智邦（2345）2024年全年營收突破千億元大關。展望2025年，智邦總經理石軍表示，AI將成為未來的主流，但AI發展何時普及到企業，仍待觀察，智邦對2025年營運抱持審慎樂觀的態度。

石軍說，AI無疑是核心主題，目前全球對AI的投資規模令人震驚，例如SoftBank、Oracle與OpenAI的合作計畫中，預計將投入高達5000億美元，且僅建設支持AI運算的數據中心，既需要約200GW能源，而要支撐此規模的數據中心，單單GPU的投資，就可能介於40- 60億美元。

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石軍進一步說，AI的投資，不僅是資本層面的問題，更涉及到國家戰略層級，以美國為例，Microsoft近期宣布將投入800億美元，加強在AI領域的布局，這些投資的金額龐大，但AI技術的尚未有實際回收，因此AI技術何時可落實到企業層面，甚至普及，充滿不確定性。

石軍指出，從市場結構來看，目前AI的投資主要集中在全球的雲端巨頭（hyperscalers），對智邦而言，能夠與這些巨頭建立合作關係將是重大的助力，但由於這些巨頭的家數有限，競爭風險也就相對高，而更大的挑戰是，如何將AI技術從這些巨頭擴展到企業用戶，這是關鍵，且需要時間。

石軍指出，2024年智邦完成3、4個重要標案，業務額成長27%，智邦的營運策略是持續穩健發展，避免將所有資源集中在單一領域，對2025年抱持謹慎樂觀。

智邦2024年營收達1104億元，年增31.2%，創下歷史新高，拿下網通營收年度王，全年股價漲幅47.8%。

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