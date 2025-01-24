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鴻海旺年會未中獎員工拿到1.68萬紅包 黃仁勳視訊送祝福

2025/01/24 15:53

鴻海今天舉辦年度嘉年華活動，輝達執行長黃仁勳以海外連線方式現場致詞。（鴻海提供）鴻海今天舉辦年度嘉年華活動，輝達執行長黃仁勳以海外連線方式現場致詞。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天在台北大巨蛋首次以運動會形式舉辦年度集團嘉年華活動，並向所有於摸彩環節未中獎的員工普發1萬6888元，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳特地以海外連線方式現場致詞，黃強調，「我們給了鴻海不可能的任務，Blackwell（AI伺服器）的量產是一個很大的成功。」

鴻海今年嘉年華旺年會活動以「Team 鴻海 Let's Run！」為主題，邀請旗下重要子公司工業富聯、鴻騰精密、鴻華先進、富智康與鴻海法人舉行團隊運動競賽，爭取總錦標榮譽，現場總共3.5萬名員工以及眷屬參與，包括來自中國、印度、越南、美國、日本、捷克、斯洛伐克以及匈牙利等海外地區的員工。

董事長劉揚偉於致詞時，感謝員工的努力，讓集團去年營收達到雙位數的成長，也談到今年的農曆過年期間，整個集團有14.7萬名員工會在海內外各個園區內，努力加班工作。包括新竹湖口、越南北江兩個廠區，都有正在伺服器產線上，趕工生產的第一線員工。

輝達執行長黃仁勳特別從海外視訊連線致詞，黃說：「鴻海的表現超越我的期待」，Blackwell是目前世界上最複雜的電腦產品，也是電腦產業當中量產速度最快的產品，黃高呼「Go Foxconn！Go Blackwell！」口號，祝福鴻海員工及眷屬新年快樂。

鴻海今年嘉年華運動會特別邀請峮峮、笑笑、籃籃、一粒、壯壯、菲菲、林襄、李多慧擔任各區隊舉牌手，並且以啦啦隊長的角色，在各競賽區域和同仁們加油互動。在嘉年華後半場，由夜貓DJ Dennis、雙語主持吳珮碩Rebecca接下主持棒，也請來藝人田馥甄以及動力火車登場，帶來金曲串燒。

此次鴻海嘉年華只要是鴻海法人員工、完成報名且符合資格者都可以參加摸彩，現場除了抽出百萬現金獎、MODEL C電動車得主，未中大獎者皆可獲得基本獎新台幣1萬6888元。

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