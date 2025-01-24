經部預算遭大砍！郭智輝發信勉勵勿氣餒：台電是護國神山的靠山

經濟部長郭智輝發信勉勵員工勿因預算遭刪氣餒。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕114年度中央政府總預算遭立法院大幅刪除，因經濟部有撥補給台電的1000億元，合計遭刪減1037億元、凍結94億元影響重大。經濟部長郭智輝發出公開信勉勵經濟部與國營事業員工。他強調，經濟部與國營事業員工都是無辜受害者，對捲入政治風暴深感遺憾，他也勉勵，如果「台積電是護國神山，台電就是護國神山的靠山」，經濟部從未處在樂觀處境，他一定會繼續向台灣社會說明、爭取，期盼不要因為預算被刪而氣餒。

以下是郭智輝勉勵信的全文:

經濟部的夥伴們，大家好，大家新年恭喜！

在經濟部工作這幾個月以來，我深刻感受到無論是經濟部的公務人員，或是國營事業的同仁們，都是優秀、認真且幹練的國之幹才。

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在國家需要我們，無論什麼時候，經濟部與油電糖水公司的同仁，總能展現最好的公共服務品質給全體國人，時值歲末，我要向各位夥伴表達最高敬意，以及我誠摯的謝意。

近期，台電公司的預算撥補，以及經濟部的預算，遭到國會相當大地刪減，我要特別向各位報告，這並不代表台灣社會否定各位的努力奉獻，各位是無辜的受害者。而台電及其他公務同仁捲入這樣的政治風暴，我個人也深深感到遺憾。

我希望，這樣的舉動，不要對大家的士氣造成影響，我也要跟各位報告，每一天都努力、自我要求很高的油電糖水及經濟部同仁，是台灣進步的骨幹。如果台積電是護國神山，那台電就是護國神山的靠山。經濟部及國營事業的同仁，更是讓台灣站穩發展腳步的中央山脈。

預算被刪除並不是您們不夠努力，身為部長，我也會繼續向台灣社會說明、爭取。我們從未處在順風順水的樂觀處境中，但經濟部及國營事業同仁們向來有高度韌性的工作文化，氣餒不是我們的寫照，退卻也不是台灣的精神。

新的一年即將到來，我也自我期許，與各位站在同一陣線，持續面對各種挑戰，敬祝各位身體健康，工作順利。

經濟部、國營事業加油！我們一起為台灣加油！

郭智輝

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