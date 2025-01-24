去年賦稅負擔率14.7％創26年新高 低於主要國家

財政部公布2024年我國賦稅負擔率14.7%、為26年新高，仍低於主要國家。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布2024年我國賦稅負擔率（稅收占GDP比率）14.7%、為26年新高，仍低於主要國家，明顯不及美國19.1%、南韓20.4%、日本21.2%及其他歐洲國家20%~44%；換算平均每人稅負為15萬9348元、續創歷年新高，較2023年增加1萬1478元。

財政部表示，觀察稅收占GDP比率，我國因採簡政輕稅，因此不含社會安全捐的賦稅負擔率一向偏低，2024年14.7%，高於2023年的14.6%，為26年來最高，但較民國70及80年代均值（16.5%）低 ； 也明顯不及美國19.1%、南韓20.4%、日本21.2%及其他歐洲國家介於20%~44%。

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另，2023年我國社會安全捐為1兆3907億元、年增2.8%，其中勞保、健保隨費率與基本工資調漲，分別增加293億元、153億元；勞退新制增122億元；勞退舊制及國民年金分別減少179億元、81億元。健保、勞保及勞退新制，合占8成4；若按負擔者區分，雇主負擔比重為68.5%。

財政部表示，我國2024年不含社會安全捐之賦稅負擔率預估約14.7%，包含社會安全捐在內為20.5%（2023年），相較各國為低。近10年（2013~2023年）含社會安全捐的賦稅負擔率，20個主要國家中有14國提高，我國增加2.3個百分點，升幅居中。

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