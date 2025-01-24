車主注意 ！春節長假各大車廠服務時間調整

農曆春節長假即將來臨，各大車廠將於春節期間調整服務時間，提醒車主長途旅行前請務必做好車輛安全檢查。（車商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕農曆春節長假即將來臨，各大車廠將於春節期間調整服務時間，提醒車主長途旅行前請務必做好車輛安全檢查。

BMW、MINI總代理汎德公司全台展示暨服務中心1月27日至1月30日，即小年夜至大年初二休假。

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1月31日至2月2日大年初三至初五，營業時間調整為上午10時30分至下午6時，2月3日大年初六，恢復正常營業時間。

春節時間汎德尊榮客戶服務專線24小時皆有專人服務，BMW車主服務專線：0800-291-101

、MINI車主服務專線：0800-801-101。

台灣福斯汽車1月27日至2月2日（大年初五）全台Volkswagen展示中心和服務中心、以及Certified Pre-Owned福斯原廠認證中古車皆有部分暫停服務。

若有緊急救援需求敬請撥打24小時免付費服務專線0800-828-818，待命中的專業技師團隊將迅速前往現場，或進一步安排Volkswagen支援包括行動禮遇或代步車服務。

Kia全台乘用車及商用車展示中心自1月28日（除夕）至1月31日（大年初三）暫停服務，1月27日、2月1日與2月2日營業時間彈性調整為10點至18點，2月3日起全面恢復正常服務。

守護車主行車安全，Kia春節期間提供車主免付費24小時服務專線0800-868-995，給予Kia車主即時的車輛故障及車況諮詢服務。

LUXGEN全台體驗中心與汽車生活館，1月27日營業時間為9點至14點、除夕至初三皆不營業。

初四至初五9點至18點皆有專人駐館服務，初六起恢復正常營業時間；LUXLIFE服務中心除夕當日營業時間為8點30分至15點。

大年初一至初四春節連假期間8點30分至17點30分皆提供緊急救援服務，年初五不營業。

車商提醒車主，春節假期前做好愛車各項檢查，包括五油三水與胎壓是否充足、雨刷、煞車與燈光系統作動是否正常、電瓶蓄電狀況等，並提前安排回廠檢修，確保愛車在最佳狀態下行駛，保障出遊行程平安順利。

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