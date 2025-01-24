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金蛇年開紅盤行情 法人：內資有望重返市場當財神

2025/01/24 09:37

金蛇年開紅盤行情，法人表示，內資有望重返市場當財神（資料照）　金蛇年開紅盤行情，法人表示，內資有望重返市場當財神（資料照）　

〔記者卓怡君／台北報導〕金龍年封關，根據統計，台股近10年農曆春節後開紅盤當日「漲相佳」，主要是內資於農曆年前先行抽手的資金重返市場布局，加權指數開紅盤平均漲幅優於OTC指數，而OTC指數上漲機率則較高。展望金蛇年開紅盤行情，統一投信表示，金蛇年開紅盤行情可期，預期2月可能波動加劇，但今年長線趨勢依舊看好。

根據CMoney統計2015至2024年10年以來開紅盤當日表現，台灣加權股價指數平均漲幅1.03%，上漲機率八成，OTC指數平均漲幅0.76%，上漲機率九成。進一步分析這十年數據發現，2020年因為受到疫情在春節期間快速擴散影響，衝擊全球資本市場，台股也難逃補跌壓力，兩大指數開紅盤當天重挫5至6%。但若排除此一特殊事件，台灣加權股價指數、OTC指數的平均漲幅分別為1.78%、1.54%，OTC指數幾乎達到百分百的上漲機率。

統一投信分析，今年農曆春節台股共休市11天，加上美國總統川普新政的不確定因素，投資人擔憂長假期間的國際市場波動、政策變化以及不可預期的經濟緊急狀態，可能因休市期間無法應變，所以部份內資資金會落袋為安、提高現金部位，待新春開年後再回流台股。台股基本面佳，AI發展正在上升階段，金蛇年開紅盤行情可期。

展望台股後市，統一投信表示，晶圓代工龍頭上修未來五年營收的年複合成長率，AI帶動下，今年營收有機會成長25%以上。台灣基本面扎實，但要留意政治面因素，川普上任後，未來波動可能加劇，但川普政策最終目標都以美國偉大為主，美國要偉大就需要台灣的AI供應鏈，台灣AI底氣仍在，中長線趨勢依然樂觀。

選股策略方面，統一投信表示，AI需求強勁，GB200晶片出貨雖然遞延，但資金並未撤出AI，只是轉向ASIC晶片，且GB200遞延已經反映在股價，隨著時間過去，股價可望呈現均值回歸。AI題材看好ASIC供應鏈、散熱、NB/PC及手機、光通訊等。

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