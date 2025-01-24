川普高喊「美國黃金時代」! 外媒揭真相 「上任即巔峰」

大西洋月刊專欄作家直言，川普重返白宮後，展現的權力讓他的政黨和美國企業巨頭們感到恐懼。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）宣示就職重返白宮，高喊開啟「美國黃金時代」。不過，大西洋月刊（The Atlantic）專欄作家喬納森·喬特（Jonathan Chait）卻表示，川普重返白宮，正讓他的政黨和美國企業老闆感到恐懼，川普不時的展示權力統治和恐嚇等場面，他正在為自己的失敗埋下種子，第二任期恐已達到頂峰。

喬納森·喬特指出，川普在第一任期內約束他的政治、法律和心理「護欄」似乎正以驚人的速度坍塌，而川普將第二任就職典禮稱為「解放日」，並即將實施的政策議程稱為「常識革命」，並吹噓「沒有什麼能阻擋我們的道路」。

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現今川普重返白宮後，所展現權力的行為，讓許多他的批評者、支持者都確信，川普將掌控一個完全被馴服的政府，同時還有一個順從的商界和媒體精英。

此外，他也重新定義了市場認為「正常行為的底線」，將釋放在1月6日毆打警察的暴動者，這些舉措讓其盟友都覺得「不可想像」。

喬特表示，川普在宣誓就職後，迅速簽署了一系列行政命令，這一舉動被稱為「震撼和敬畏」。現在，他將實現在第一任期內，未能成真的激進政策目標，這兩任期的本質將完全不同。

儘管川普內閣提名人選已獲確認，但部分人的資歷不足、且具有極端的意識形態。此外，美國科技、商業及媒體界的巨頭也紛紛俯身對川普奉承，甚至不惜低聲下氣。

喬特直言，川普摧毀了長期以來的規範，厚顏無恥地向那些在政府面前有業務的公司索取報酬。

據《華爾街日報》報導，美國電影製作與發行公司派拉蒙（Paramount Pictures）旗下擁有CBS、與其同名的電影製片公司以及數個有線電影片道。

目前該公司有一項重要的合併業務，需要川普新政府批准。但因川普對CBS News的不滿，使得這筆交易的審查難度，超過該公司預期，他們可能需要做出「讓步」，才能獲得批准。

專欄內文指出，雖然美國總統不是總帶著「完全成型」的計劃上任，但川普並沒有一個明確的計劃概念，這點從川普高調威脅將課徵3國高關稅 但實際上這樣的舉措也同時提高了美國消費者需支付的價格。

至於川普上任首日即大動作驅逐美國非法移民一事。根據美媒Axios民調顯示，絕大多數美國人反對分離家庭、動用現役軍隊搜尋無證移民，以及使用軍費執行移民政策。川普部分盟友也警告，美國大規模驅逐移民，將導致直接的經濟破壞。

而先前馬斯克（Elon Musk）聲稱，如果川普贏得美國總統大選，自己可以將聯邦預算至少削減2兆美元（約新台幣65.4兆元），大幅縮減政府支出。但近期馬斯克已經目標金額降至1兆美元（約新台幣32.6兆元）。

喬特表示，該計劃的製定者隨意選擇「數字目標」、之後再度隨意調整，讓人們不禁開始懷疑，他們是否真正理解面臨的挑戰。

喬特強調，儘管川普宣布，他將從一個勝利走向了另一個勝利，但以政策成就而言，結果很可能和他的第一個任期一樣「令人失望」。

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