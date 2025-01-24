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「洗錢工具」搖身變「恐懼貨幣」！貝萊德CEO髮夾彎喊比特幣將飆70萬美元

2025/01/24 11:27

貝萊德CEO喊比特幣飆70萬美元（路透）貝萊德CEO喊比特幣飆70萬美元（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕通膨仍是全球最大風險，而加密貨幣是對沖通膨的好工具，昔將比特幣稱為「洗錢工具」的貝萊德執行長芬克（Larry Fink）表示，隨著近年來他對加密貨幣市場了解越來下，他得出的結論是，加密貨幣是１種「恐懼貨幣」，可以對沖市場對於通膨和全球局勢的悲觀情緒，而比特幣可能飆升至70萬美元。

外媒報導，芬克在達沃斯世界經濟論壇上指出，「當我開始研究加密貨幣時，就非常清楚地了解到，這是一種「恐懼貨幣」，但這沒什麼不好。如果你對自己國家的貨幣貶值感到憂心，或是擔心經濟、政治局勢不穩定，你可以選擇1種名為比特幣的國際工具，它能克服這些地方性恐懼。

他進一步指出，本週早些時候，他與1家主權財富基金的代表進行了交談，我們特別討論了該主權基金是否應該將投資組合的2%或5%用於比特幣。如果每個人都進行這樣的討論，比特幣的價格將躍升至50萬美元（約新台幣1640萬元），甚至高達70萬美元（約新台幣2296萬元）。

值得一提的是，在過去幾年中，芬克對於加密貨幣的態度可以說是180度大轉彎。他早年間曾對比特幣持高度懷疑態度，甚至在2017年曾將比特幣稱為「洗錢工具」，表明他對其與非法活動關聯的擔憂。

不過隨著時間推移，貝萊德與加密資產的關聯越來越密切，他們已經推出了比特幣和以太幣相關的現貨ETF產品，並在過去1年吸引了數十億美元的資金流入，其比特幣現貨ET資產管理規模甚至已超越其黃金ETF。

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