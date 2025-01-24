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如何讓孩子成為股市常勝軍？CEO們都是這樣教小孩買股

2025/01/24 15:14

企業家們表示，儘早讓孩子們用自己的一小部份積蓄投資低風險的股票，並允許失敗與犯錯，因失敗時學學的教訓，比成功學到的教訓更有價值。（資料照）企業家們表示，儘早讓孩子們用自己的一小部份積蓄投資低風險的股票，並允許失敗與犯錯，因失敗時學學的教訓，比成功學到的教訓更有價值。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕想讓財富增加，不能光靠死薪水，更需有優異的投資，而越早投資勝率就越大，但要如何才能讓孩子成為股市的常勝軍？企業家們表示，投資人必需注意耐心和長期回報，在有了正確的投資觀念後，要儘早讓孩子們用自己的一小部份積蓄投資低風險的股票，並允許失敗與犯錯，因失敗時學學的教訓，比成功學到的教訓更有價值。

CNBC報導，私募股權基金Strategy Brand Investments創辧人馬爾卡（Eric Malka）表示，在創立該私募基金之前，他曾和妻子在1996年成立了The Art of Shaving，但在2009年被寶潔公司收購。

從公司被收購後，到後來變成投資者，他從失敗中學到了很多教訓，並發現兩者間的心態是完全不相反的，馬爾卡說，投資人必須注重耐心和長期回報，但公司創辦人往往著眼於短期計劃。

馬爾卡說，「失敗時學到的教訓，比成功時學到的教訓更有價值」。

因此，他當他對孩子們進行金錢教育時，態度是幫助他們從頭開始學習。不過，過程並不是那麼順利，他分享指出，如他的孩子相信透過社群媒體，和從朋友那裡聽到的資訊，進行投資很容易賺錢，並認為他每月可以獲得20%的回報，對於孩子如此想法，馬爾卡為此感到「非常令人擔憂」。

為了讓孩子真的從實戰中學到教訓，因此，馬爾卡讓孩子用自己的一小部分積蓄進行投資，後來他的兒子在交易貨幣期貨後，損失了40%的投資。

這一點引起了新加坡財富平台Endowus執行長Gregory Van的共鳴，他和妻子育有8歲、6歲和3歲的孩子。他說，他將教導他們，當風險對他們（孩子）來說很大，但實際上可能很小時，犯錯是很重要的。畢業「成為優秀投資者所需的情感力量和謙遜，是人們需要自己培養的」。

另1位房地產公司Flag Luxury Group總裁兼聯合創始人卡納沃斯（Dayssi Olarte de Kanavos）則認為，儘早為孩子進行金錢教育是關鍵。

她和丈夫給3個正在上中學的孩子每人分配了1筆「低風險」的錢，讓他們選擇投資的公司，分別選了亞馬遜、Goolge和阿里巴巴，除了1人，其他都有不錯的表現色。

卡納沃斯表示，只要孩子們把錢留在市場上，並繼續深思熟慮，我們就能每年增加他們的儲備金。

至於孩子們在選擇投資的標時，她建議，讓孩子們解釋為什麼他們想購買某些股票，因為這「可以揭開投資的神秘面紗，使其成為他們教育中令人興奮且不可或缺的一部分」。

Van則分享他如何教孩子投資，他會用孩子們的方式來做為投資的權衡。「我問他們：『如果我們投資這100美元，而明年它會下降70美元，你會有什麼感覺？「你想今天花100美元買1個玩具，還是10年後當你16歲時就變成200美元？」「令人驚訝的是，他們（孩子）非常理性，選擇追求延遲滿足」。

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