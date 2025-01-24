美債有救了？川普喊話要求馬上降息 殖利率應聲下跌

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）針對聯準會（Fed）發起了首波攻勢，他在週四（23日）表示，將施壓以降低利率。川普當天在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）上發布影片演說，雖然沒有直接提到聯準會的名字，但川普明確表示，他將尋求降低利率。在川普發表上述言論期間，股市反應略顯正面，道瓊工業平均指數隨著川普演講而延續漲勢，週四大漲408.34點收44565.07點；而與利率政策敏感的2年期美債殖利率則小幅下滑，2年期美債殖利率目前在4.28%左右。

《CNBC》報導，川普表示：「我會要求利率立即下降」、「同時，利率應該在全球範圍內下降，應該跟隨我們的腳步。」此番言論是川普對聯準會官員的首波攻勢，而他在第一個總統任期內與聯準會的關係極為緊張。

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川普在上任首週的一系列活動中，尚未討論對貨幣政策的看法。然而在競選期間，川普曾表示，他認為自己應該對利率決策擁有發言權。

川普週四稍晚在與記者談話時表示，他期望聯準會聽取他的意見，並計劃在「合適的時機」與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）對話。

目前，美國聯邦基金利率為4.25%至4.5%區間，而聯準會將於1月28日和29日召開川普上任以來的首次決策會議，市場普遍預期，聯準會官員將按兵不動。交易員預測，聯準會可能在6月進行今年的首次降息，並有約50%的機率會在年底前再次降息。

針對川普的言論，聯準會官員拒絕發表評論。

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