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內需穩！2024批發、零售、餐飲年營收全衝新高

2025/01/23 20:49

經濟部指出，批發、零售及餐飲等內需3大產業去年全年營業額都創紀錄。餐飲業示意圖。（記者廖家寧攝）經濟部指出，批發、零售及餐飲等內需3大產業去年全年營業額都創紀錄。餐飲業示意圖。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今（23）日公布2024年全年批發、零售及餐飲營業額統計，內需3大產業全創歷史紀錄，其中全年批發業營收12兆9507億元，年增8.8%順利翻紅；零售業營收4兆8530億元、餐飲業1兆378億元，雙寫連3年紅。

去年12月批發業營收1兆1737億元，年增12.9%，統計處副處長黃偉傑指出，主因受惠AI（人工智慧）等新興科技需求暢旺，加上今年年農曆春節較上年提前，帶動年前備貨需求。

其中，機械器具批發業年增25.1%、藥品及化粧品批發業年增13.5%、化學材料批發業年增15.5%，汽機車批發業則因下游經銷商拉貨動能放緩，年減5.5%。

零售業12月營收4332億元，年增2.9%，主因歲末促銷、農曆春節採購商機提前發酵及保暖商品需求，布疋及服飾品零售業年增8.4%、量販店年增 8.4%、便利商店年增4.9%、藥品及化粧品零售業年增8.6%、電子購物及郵購業年增3.2%、資通訊及家電設備零售業年增5.1%；汽機車零售業則因比較基期偏高，年減1.8%。

餐飲業12月營收960億元，年增4.4%，其中餐館及飲料店分別年增 4.3%及1.6%，主因耶誕節、跨年及大巨蛋商演活動聚集人潮，推升外食需求，加 上今年農曆春節較早，尾牙餐宴及年節商品販售提前展開；外燴及團膳承包業因航餐需求活絡，年增11.1%。

展望未來，一月批發業因逢農曆春節假期工作天數縮減，預期營收將呈月減及年減；零售及餐飲業則因歲末除舊布新、 節慶贈禮及尾牙餐宴商機湧現，加以國人連假出遊升溫外食購物需求，營業額可望續呈增勢。

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