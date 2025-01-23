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普廷真的緊張了！川普揚言祭更多制裁恐重創俄經濟

2025/01/23 20:44

川普揚言對俄羅斯祭出更多制裁，普廷（右）也對俄羅斯戰時經濟日益擔憂。（示意圖，法新社）川普揚言對俄羅斯祭出更多制裁，普廷（右）也對俄羅斯戰時經濟日益擔憂。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普揚言，除非普廷願意談判，否則可能會對俄羅斯實施更多制裁和高關稅。5位消息人士告訴路透，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）也對該國戰時經濟日益擔憂，傳出部分俄羅斯菁英階層傾向透過談判終結戰爭。

報導指出，儘管西方在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後實施多輪制裁，但在石油、天然氣和礦產出口的驅動下，俄羅斯經濟在過去2年仍強勁增長。

不過近幾個月來，由於勞動力短缺和利率飆升影響，俄羅斯經濟變得嚴峻，破紀錄的軍事開支也導致通貨膨脹加速。俄羅斯央行於去年10月將基準利率上調至21%，通膨率仍逼近10%。

據2名了解克里姆林宮想法的消息人士說，現階段的經濟狀況導致部分菁英階層傾向透過談判終結戰爭。

20日重返執政的川普發誓要迅速解決俄烏衝突，他還表示，除非普廷願意進行談判，否則可能會對俄羅斯實施更多制裁和高關稅，並補充說俄羅斯經濟正面臨「大麻煩」。克里姆林宮1名高階幕僚21日表示，尚未收到與川普通話的具體提案。

曾任俄國央行副行長的伏金（Oleg Vyugin）表示，從經濟角度來看，俄羅斯對於透過外交手段結束衝突抱持濃厚興趣。他指出，隨著莫斯科大幅增加軍事和國防開支，經濟扭曲的風險也隨之升高。

消息人士指出，普廷認為莫斯科已達成俄烏戰爭的關鍵目標，包括控制連接俄國本土和克里米亞（Crimea）的土地、削弱烏克蘭軍事力量等。他也已意識到戰爭帶來的經濟壓力，以及高利率對非軍事企業和工業造成的嚴重衝擊。

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