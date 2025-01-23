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台馬海纜全斷 中華電協調海纜維修船檢修 短期內修復

2025/01/23 19:33

台馬海纜全斷，中華電指出，已積極協調海纜維修船檢修，短期內可修復。（記者王憶紅攝）台馬海纜全斷，中華電指出，已積極協調海纜維修船檢修，短期內可修復。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台馬海纜昨日全斷，中華電信指出，已積極協調國際海纜維修船來台，進行台馬第二、三海纜檢修，在海象條件允許下，預計短期內可完成修復，提供馬祖更穩定的通信服務品質。

中華電信表示，台馬第二海纜昨日凌晨5時34分，因芯線自然耗損造成異常故障，經逐芯檢測和緊急搶修得宜，昨上午11時40分，台馬通訊即恢復由海纜部分芯線進行傳輸，並在當下台馬通訊自動切換至微波傳輸，對馬祖用戶之語音電路、網際網路及各項通信服務均不受影響。

中華電信指出，對台馬通訊除提供雙海纜互為備援外，針對台馬間的微波頻寬已擴充至足量頻寬，可滿足台馬之間全面通訊需求（目前微波可提供12.6Gbps，高於馬祖流量高峰約9.5Gbps），另已積極建設台馬第四海纜，預計2026年中完工，更能增加台馬離島網路韌性與服務品質。

另外，針對國際橫太平洋快速海纜（TPE） S3S段於2025年1月3日在距離淡水海纜站約68.17公里處發生斷纜，中華電信當下也立即啟動備援機制，調度國際NCP海纜進行訊務疏轉，各項通信服務均不受影響，並立刻聯繫橫濱船區調度海纜船前來修纜，於1月20日順利完成修纜，已將台灣對美國、日本及韓國等訊務，順利切換回國際TPE海纜，目前運作已正常良好。

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