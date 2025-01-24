晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

尾牙抽獎摃龜 新北2位小資女合資刮中100萬

2025/01/24 08:30

台彩表示，高雄市仁武區聚銀樓彩券行飛進一隻蝙蝠，結果就有客人刮中100萬元。（台彩提供）台彩表示，高雄市仁武區聚銀樓彩券行飛進一隻蝙蝠，結果就有客人刮中100萬元。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，新北市汐止區福德一路賓果彩券行刮出100萬元，中獎人是在同家公司上班2位年輕女性，兩人在公司尾牙連小獎都沒中，相約到彩券行一起合資碰運氣，看能不能「負負得正」一下，買了「2000萬超級紅包」刮刮樂，結果真的刮中100萬元。

根據彩券行代理人陳小姐描述，2位小資女刮了第一張中小獎，接著再挑一張19號時，結果刮第一個遊戲區就發現對中一個金幣，下面數字是100萬，驚覺該不會真的刮中了大獎！兩人超開心地表示，原來在公司尾牙連小獎都沒中，是要把中獎的好運留到現在，果然兩人的運氣「負負得正」刮中100萬元，年終紅包自己刮。

另，高雄市仁武區八德中路聚銀樓彩券行也刮出100萬元，中獎人是位女性常客，當天全家開車出遊經過彩券行，被「2000萬超級紅包」刮刮樂廣告吸引，決定集資買一本，全家合作一起刮，就在刮到9號時發現中了100萬元，全家人當場興奮地跳起來直呼：「真是過年前送給全家人的大禮，出遊更開心啦！」

彩券行代理人廖先生表示。當天彩券行一早就飛進一隻蝙蝠，在店內盤旋後留在剛擺設沒多久的「招財進寶」的過年春聯裝飾上，感到新奇未將牠趕走，沒想到當天就有客人刮中大獎，果然是飛來蝙蝠停在招財進寶上就是要刮出大獎的吉兆。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財