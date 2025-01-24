尾牙抽獎摃龜 新北2位小資女合資刮中100萬

台彩表示，高雄市仁武區聚銀樓彩券行飛進一隻蝙蝠，結果就有客人刮中100萬元。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，新北市汐止區福德一路賓果彩券行刮出100萬元，中獎人是在同家公司上班2位年輕女性，兩人在公司尾牙連小獎都沒中，相約到彩券行一起合資碰運氣，看能不能「負負得正」一下，買了「2000萬超級紅包」刮刮樂，結果真的刮中100萬元。

根據彩券行代理人陳小姐描述，2位小資女刮了第一張中小獎，接著再挑一張19號時，結果刮第一個遊戲區就發現對中一個金幣，下面數字是100萬，驚覺該不會真的刮中了大獎！兩人超開心地表示，原來在公司尾牙連小獎都沒中，是要把中獎的好運留到現在，果然兩人的運氣「負負得正」刮中100萬元，年終紅包自己刮。

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另，高雄市仁武區八德中路聚銀樓彩券行也刮出100萬元，中獎人是位女性常客，當天全家開車出遊經過彩券行，被「2000萬超級紅包」刮刮樂廣告吸引，決定集資買一本，全家合作一起刮，就在刮到9號時發現中了100萬元，全家人當場興奮地跳起來直呼：「真是過年前送給全家人的大禮，出遊更開心啦！」

彩券行代理人廖先生表示。當天彩券行一早就飛進一隻蝙蝠，在店內盤旋後留在剛擺設沒多久的「招財進寶」的過年春聯裝飾上，感到新奇未將牠趕走，沒想到當天就有客人刮中大獎，果然是飛來蝙蝠停在招財進寶上就是要刮出大獎的吉兆。

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