台灣助中企來台避美關稅？經濟部澄清：鼓勵台商回流、非助中資

美國總統川普擬全面對中國出口產品加稅，經濟部表示，將協助赴中國投資生產的台商移轉供應鏈、回流台灣。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國總統川普擬全面對中國出口產品加稅，外媒MIT Technology Review雜誌本月報導，指稱台灣將協助在中國廠商落地台灣以規避美國關稅，恐引起川普同步減少對台支持。經濟部今澄清，是協助在中國投資的台灣廠商，並非中商。

該篇報導引述郭智輝的發言，表示｢美國川普政府即將對中國課徵高額關稅，台灣政府會協助中國的公司遷移到台灣來，以規避美國的高關稅」。

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對此，經濟部澄清，是協助在中國的台商從中國移出產線回流台灣，當然不包括中商。因應美中貿易戰2018年升溫，經濟部2019年實施「投資台灣3大方案」，協助回台廠商移轉供應鏈，方案將再延長至2027年底，是鼓勵「赴中台商」回流，不可簡化為中商。

截至本月中旬，投資台灣3大方案中的「歡迎台商回台投資行動方案」有331家企業投資約1兆3511億元，為台灣本地帶來 9萬1035個就業機會。

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