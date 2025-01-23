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匯市量能萎縮 新台幣開盤價等於收盤價

2025/01/23 17:27

台股封關後，匯市量能萎縮。（記者陳梅英攝）台股封關後，匯市量能萎縮。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕龍年台股亮麗封關後，外資也跟著放假去，新台幣匯市剩下進出口商與法人機構例行拋補，成交量大幅萎縮，市場交易冷清，新台幣兌美元匯率波動平緩，開盤價32.77元等於收盤價，小升0.4分，成交量9.835億美元。

根據央行統計，美元指數今日上漲0.21%、主要亞幣除台幣逆勢收紅外，包括日圓、韓元、人民幣與新幣全數走貶，其中，日圓貶值0.36%最多、韓元也貶掉0.3%、人民幣貶0.08%、新幣貶0.01%。

外匯交易員指出，市場持續評估川普新政對市場帶來影響以及聯準會後續可能動向，尤其在關稅上，川普不斷放話，繼加拿大、墨西哥與中國之後，川普週三表示，若俄羅斯不達成結束烏克蘭戰爭的協議，將對該國增加新的關稅威脅，並可能對其他參與國家實施關稅。

新台幣少了外資參與，波動減緩，外匯交易員認為，若無意外，台幣明日龍年最後一個交易日有望收在32.7元至32.8元之間。台幣從虎年重貶2.54元後，兔年再貶9.9角，預期龍年貶值幅度在1.4元至1.5元之間。

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