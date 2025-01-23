中華開發跨境創新基金投近500萬美元 投資3台日新創

CDIB Tokyo Innovation Hub 提供台日新創業者落地相關服務及產業交流。（中華開發資本提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金控子公司中華開發資本旗下「中華開發跨境創新基金」2024年8月成立，5個月內已投資3家日本及台灣新創公司，包括日本無人機表演市佔率第一的Redcliff, Inc，及台灣的犀動智能 （Aiello） 及翔評互動 （AlleyPin），總投資金額近500萬美元。

「Redcliff」核心事業為無人機表演的動畫內容企劃、製作及營運，開發跨境創新基金看好無人機作為新型態的媒體平台，未來將協助其海外拓展，引介台灣合作夥伴。

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「犀動智能」為專精 AI 自然語言模型，提供一站式旅宿SaaS 管理平台，該公司已服務超過180 家國際品牌飯店，隨著疫後觀光市場復甦，在日本市場快速拓展，簽約房數超越2萬間，累計解決近500萬次房客需求與跨部門任務，支援中、日、英、泰、韓5種語言。

「翔評互動」則以醫療診所為核心，2024 年開始拓展日本市場，約一個季度內即成功拿下超過 20 間客戶，並逐步與當地4家 EMR 系統商完成技術整合，並獲得日本優良設計獎（Good Design Award），是醫療科技領域唯一獲獎的台灣企業。

中華開發跨境創新基金規模為7500萬至1億美元，是中華開發資本第一支跨足東北亞的投基金，由中華開發資本、台日雙方政府基金 （國發基金與Cool Japan Fund） 及台灣產業界如奇景光電、精誠資訊等共同成立，投資主軸包括移動互聯網（Mobile commerce）、數位轉型（Digital transformation）、人工智慧/區塊鏈（AI/Blockchain）及生活產業（Life Style）等領域的台日新創。

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