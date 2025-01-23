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元大台灣50調整費用率 1/24起生效

2025/01/23 14:01

元大台灣50調整費用率，1月24日起生效。（資料照）元大台灣50調整費用率，1月24日起生效。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內規模最大ETF元大台灣50（0050）今日宣布調整經理費及保管費，調整後費用率將於1月24日起生效，反映潛在資金流入動能龐大，此次調整也涵蓋各規模階段適用費用率，採隨規模增加費用率持續調整的架構，有利長期投資。

0050調整前費用率為經理費0.32%、保管費0.035%，未來將依規模調整。根據證交所資料至1月22日0050規模為4469億元，計算經理費的方式為1000億先調整為0.15%，再針對規模逾1000億元至5000億元部分調整至0.10 %，若未來規模成長至逾5000億元至1兆元、逾1兆元部分，將再分別調整至0.08%、0.05%；同樣的，保管費採相同架構，現階段4469億調整為0.03%，未來規模若超過1兆元部分再調整至0.025%。

元大投信指出，市值型ETF主要投資權值股，相關成分股具備較大的資金胃納量，足以支持ETF規模持續擴大下的資金流入，彭博資料顯示，目前全球規模前三大ETF SPY、VOO、IVV皆追蹤市值加權的S&P 500指數，規模均在5000億美元以上。而0050為追蹤臺灣50指數最具指標性產品，此次調整後將持續引領台灣ETF發展，支持主管機關朝普惠金融、打造亞洲資產管理中心重要政策目標前進。

元大台灣50調整費用率，1月24日起生效。（元大投信提供）元大台灣50調整費用率，1月24日起生效。（元大投信提供）

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