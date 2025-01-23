台積電砸4倍錢投資！三星卻宣布晶圓廠投資砍半 韓媒失望越差越遠

三星宣布今年將砍50%以上晶圓廠投資金額。（路透合成照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒報導，台積電（2330）去年投資新台幣9560億元在晶圓廠設備，是三星電子（Samsung）同期的4倍，然而三星宣布今年將砍50%以上晶圓廠投資金額，聚焦升級現有的生產基建。韓媒對此指出，三星晶圓廠設備投資轉趨保守，與台積電的差距不斷擴大。

《BusinessKorea》報導，三星電子今年預計將晶圓廠投資額由去年的10兆韓元（約新台幣2279億元）左右，砍半至約5兆韓元（約新台幣1139億元），轉而聚焦於華城（Hwaseong）S3廠和平澤（Pyeongtaek）2廠的現有設備。

請繼續往下閱讀...

根據報導，華城S3廠的3奈米生產線將改裝為2奈米生產線，並在原生產線上加入新設備，不計入新的大型投資。同時，平澤2廠的1.4奈米測試生產線，預計今年內進行安裝，每月產能將達2000至3000片晶圓。三星也將小額投資德州泰勒市（Taylor）工廠，增補其設備和基建。

文章指出，這1決定是在2021至2023年積極投資後做出的決定。在此期間，三星代工廠花費了約20兆韓元（約新台幣4558億元）來擴大產能並推進技術，然而三星在去年10月公布第3季財報時便預測，「2024年設備投資的規模預期縮減」，且「2025年將極大化現有生產基建的運作」。

報導指出，三星電子縮減晶圓廠投資的主因是訂單疲軟。三星晶圓廠近期面臨低良率和先進製程延遲等問題，不利於吸引「科技大廠」訂單。平澤廠4至7奈米設施的運轉率已減少逾30%，使情況進一步惡化。

文章直指，對三星目前更迫切的問題在於，和晶圓代工龍頭台積電的差距不斷擴大。台積電光是去年就投資台幣9560億元在晶圓廠設備，是三星同期的4倍，而台積電這樣的投資金額，也凸顯出三星在全球半導體市場面臨的競爭壓力。

1位產業官員表示，「看來三星晶圓廠是把提升2奈米技術競爭力擺在優先位置，而非大幅縮減投資」，該策略是三星改善其市場地位、解決目前技術挑戰的關鍵舉措。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法