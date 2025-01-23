戴蒙：川普關稅政策有利國安 人們應接受

摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）公司執行長戴蒙（Jamie Dimon ）認為，美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策對美國國家安全有利，人們應該接受它。

綜合媒體報導，川普近日宣布，將自2月1日開始，對墨西哥和加拿大的商品徵收25%的進口稅，並考慮同日對中國製造的進口商品加徵10%的關稅。消息一出，外界擔憂川普關稅政策恐引發全球貿易戰並重新引發美國國內通膨。

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對此，戴蒙週三（23日）在接受CNBC訪問時表示看法，認為若使用得當，這些關稅可以保護美國的利益，並讓貿易夥伴回到談判桌前，為國家爭取更好的交易。

戴蒙認為，若關稅稍微帶來點通膨，但對國家安全有好處，那就接受它吧，稱「國家安全勝過稍微高一點的通膨」

報導指出，戴蒙並非唯一一位對關稅持正面態度的華爾街大公司執行長，高盛執行長索羅門（David Solomon）近日在接受CNBC採訪時表示，認為川普關稅可以對美國經濟成長產生建設性作用。

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