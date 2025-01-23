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電玩展登場 智冠、大宇資、網龍、橘子、樂意等多家台廠參展

2025/01/23 11:36

國際電玩展開跑，包括數位部及台北市電腦公會理事長彭双浪（右三）等都到場致詞。（記者張慧雯攝）國際電玩展開跑，包括數位部及台北市電腦公會理事長彭双浪（右三）等都到場致詞。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台北國際電玩展（TGS）今（23）日於南港展覽館登場，包括智冠（5478）、大宇資（6111）、網龍（3083）、橘子（6180）、紅心辣椒（4946）、昱泉（6169）、樂意（7584）等紛紛參展

智冠董事長王俊博親自出席開幕式，率領旗下數位遊戲、網路行銷事業群參展，展場提供MyCard數位點數、網路行銷、AI短影音設計、音樂製作、戶外廣告、在地化行銷策略等多元服務，期待與全球遊戲夥伴開啟商務合作。

樂意攜手韓國廠商 ONEstore 合作的手機應用程式商店 「快樂玩 STORE」將於2025 台北電玩展（Taipei Game Show, TGS）登場，攤位編號 N306，現場將開放 《薑餅人之塔》、《異象回聲》 和 《勁舞團M》 等三款遊戲試玩，搶攻農曆新年與寒假娛樂商機。

紅心辣椒旗下代理的新款航海冒險手遊《大航海時代：傳說》，也順勢參展，辣椒指出，展區有多項精彩活動與限定贈品向大家分享，玩家能夠化身船長，親自指揮艦隊，也可以成為洞悉市場的海上大亨富甲一方。

由樂聚多科技代理，自日本超人氣動漫IP《咒術迴戰》的官方正版手遊《咒術迴戰 幻影夜行》也在電玩展打造經典場景，日式建築的學院、教室，加上外牆各角色的精美立繪，不少粉絲將以Cosplay裝扮現身演出，熱情應援。

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