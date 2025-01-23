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Google斥資81.9億元 買下宏達電XR智慧權

2025/01/23 11:19

Google斥資81.9億元，買下宏達電簽署XR非專屬授權專利。（記者王憶紅攝）Google斥資81.9億元，買下宏達電簽署XR非專屬授權專利。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台股封關後首日，宏達電董事會決議通過與Google簽署XR協議。宏達電今日宣布，部分HTC XR的研發團隊成員將加入Google ，Google將支付2.5億美元、約台幣81.9億元，取得HTC XR智慧財產權的非專屬授權，以推動XR生態系統的發展，此協議將在第一季完成，入帳時間將視財務進度。

宏達電指出，此協議將進一步強化HTC在XR生態系統持續發展的策略，打造VIVE品牌，實現更精簡的產品組合，並專注於未來平台、更高的營運效率和財務靈活性的長程規劃與發展。

宏達電說，HTC將持續投入未來VIVE XR全方位解決方案等科技產品的開發，如VIVE Focus Vision產品等。同時，HTC將持續構建虛擬實境生態系統，且持續擴展VIVE版圖，繼續投入人工智慧和元宇宙帶來的創新與機會，在快速變化的全球經濟環境中，堅持不懈地朝著VIVERSE願景前進。

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