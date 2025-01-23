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雙北小宅新案擁買氣 單價高出全市1至2成

2025/01/23 11:22

目前北北桃園套房新案每坪單價，台北市每坪約130萬元，新北市每坪約80萬元。（住展雜誌提供）目前北北桃園套房新案每坪單價，台北市每坪約130萬元，新北市每坪約80萬元。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕地段精華、學區設籍需求，以及總價門檻較低，促使北北桃竹15坪以下套房擁有一定買氣，根據新建案市調機構彙整，去年四都會區套房單價創高實價，其中雙北市套房單價較整體均價高出1至2成，但桃園則與區域均價沒有太大價差。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，目前北北桃園套房新案每坪單價，台北市每坪約130萬元，新北市每坪約80萬元，較整個都會區每坪均價高出1至2成，而且總價1千多萬元就能買到。

桃竹套房新案僅是個案社區

相較之下，桃竹套房反而不是主流，目前桃園套房新案每坪均價約40萬元、新竹地區每坪約60萬元，而總價都控制在1千萬元以內，尤其套房新案在桃竹量體少，多為個案社區，主因是桃竹精華地帶仍有素地可開發，不用把坪數規劃成蝸居這樣小，反觀雙北市的鳥籠套房，部分民眾願意買單。

陳炳辰表示，高價套房除地段優勢外，還有富爸媽為小孩設籍學區的需求，甚至是企業做為招待所或是高階主管的住所，更有部分是直播主的個人工作室，他更指出，針對明星學區、商業利用的套房、銀行在鑑價部分並沒有過多限制。

至於，北北桃竹預計推出的套房新案，陳炳辰認為，台北市中山區、中正區以及新北市中和區都會在今年看到，而小宅坪數小、但總價門檻較低，因此，空間、總價的拉扯過程間，往往會推高小宅每坪單價。

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