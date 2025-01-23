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美SEC宣布成立加密貨幣小組 比特幣聞訊大漲

2025/01/23 11:16

隨著美國總統川普就職，美國證券交易委員會SEC宣布成立加密貨幣工作小組。（示意圖，歐新社）隨著美國總統川普就職，美國證券交易委員會SEC宣布成立加密貨幣工作小組。（示意圖，歐新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普（Donald Trump）就職，美國證券交易委員會（SEC）21日宣布將成立加密貨幣工作小組。消息一出，比特幣價格聞訊大漲，一度升至10.6萬美元（約新台幣347.33萬元）以上。

綜合媒體報導，SEC代理主席烏耶達（Mark Uyeda）21日宣布將成立一個加密貨幣工作小組，致力於為加密資產制定全面、明確的監管框架，並任命有「加密貨幣媽媽」之稱的皮爾斯 （Hester Peirce）領導該工作小組。

皮爾斯曾因反對SEC對加密貨幣公司的執法行動，而被業界暱稱為「加密貨幣媽媽」。

皮爾斯表示，期待與公眾攜手合作，創造一個保護投資者、促進資本形成、促進市場誠信和支持創新的監管環境。

消息公佈後，比特幣聞訊大漲，一度大漲約2.4%至10.6萬美元以上，隨後漲幅收斂，截至台北時間23日早上10點50分左右，比特幣股價暫報10萬2585.83美元。

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