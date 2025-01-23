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貝萊德CEO警告：通膨回升仍是全球「最大風險」

2025/01/23 11:31

貝萊德執行長芬克（Larry Fink）。（路透資料照）貝萊德執行長芬克（Larry Fink）。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）表示，投資人過快得出高通膨已經結束的論點，這增加了債殖利率將隨著價格上漲而上升的可能性。

《彭博》報導，芬克在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）期間受訪表示，當前世界面臨最大的風險是，全球都以為已經過了通膨高點。與市場有不同的觀點的芬克則認為，現在仍可以看到通膨加劇的情況。

在提到AI投資的時候，芬克表示，建造資料中心將需要私營企業提供大量的資金。貝萊德正在與微軟（Microsoft）等公司籌集300億美元（約新台幣9838.5億元）的資金，並補充，市場需要特別關注資料中心的供電方式。

芬克提到，從短期來看要確定的是，在美國，資料中心將主要仰賴天然氣提供動力。並補充，電力需求應該引發關於核能在未來所扮演的角色，同時資料中心必須適應當地，不能剝奪一般消費者的權利。

談到更廣泛的經濟情況時，芬克表示，自己從未在歐洲見過「如此悲觀的情緒」，這讓芬克認為現在正是投資該地區的時刻。

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