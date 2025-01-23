荷首相：川普將力推ASML出口管制

荷蘭首相史庫夫表示，川普預計將繼續施壓，限制ASML對中出口。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭首相史庫夫（Dick Schoof）表示，荷蘭預計甫上任的美國總統川普（Donald Trump）將繼續施壓，限制晶片設備大廠艾司摩爾（ASML）向中國出口。

《彭博》報導，史庫夫週三（22日）在瑞士達沃斯（Davos）受訪時表示，拜登政府時推動的力道就非常大，預計川普政府也將採取同樣的方式。史庫夫補充，在對中政策方面，美國和荷蘭「一致」。

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美國以國家安全為由，近年持續限制中國晶片產業的發展，在華府施壓下，荷蘭一直限制ASML對中國的銷售。史庫夫表示，說到ASML，目前每週都會進行討論，不過，重要的是荷蘭自己決定如何制定出口管制政策。史庫夫指出，ASML對荷蘭經濟非常重要，政府希望能確保這一立場不會改變。

ASML是全球唯一生產頂尖曝光機的製造商，這些曝光機用於製造從電動車到軍事設備等各種用途的高階晶片。由於美國主導的出口管制，ASML無法向中國出售最先進的極紫外光機（EUV）。在拜登政府的壓力下，荷蘭政府去年也限制了對中國的深紫外光機（DUV）。

ASML第3季在中國市場銷售27.9億歐元（約新台幣956.6億元），幾乎佔了該公司總銷售額的一半。在出口管制下，ASML預計，今年中國銷售額將佔總營收的20％左右。

艾司摩爾高層也與荷蘭首相有同樣的觀點，執行長福凱（Christophe Fouquet）在10月受訪時預估，美國對ASML進一步限制向北京出售半導體技術的壓力可能擴大。

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