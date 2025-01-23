晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

荷首相：川普將力推ASML出口管制

2025/01/23 10:31

荷蘭首相史庫夫表示，川普預計將繼續施壓，限制ASML對中出口。（路透資料照）荷蘭首相史庫夫表示，川普預計將繼續施壓，限制ASML對中出口。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭首相史庫夫（Dick Schoof）表示，荷蘭預計甫上任的美國總統川普（Donald Trump）將繼續施壓，限制晶片設備大廠艾司摩爾（ASML）向中國出口。

《彭博》報導，史庫夫週三（22日）在瑞士達沃斯（Davos）受訪時表示，拜登政府時推動的力道就非常大，預計川普政府也將採取同樣的方式。史庫夫補充，在對中政策方面，美國和荷蘭「一致」。

美國以國家安全為由，近年持續限制中國晶片產業的發展，在華府施壓下，荷蘭一直限制ASML對中國的銷售。史庫夫表示，說到ASML，目前每週都會進行討論，不過，重要的是荷蘭自己決定如何制定出口管制政策。史庫夫指出，ASML對荷蘭經濟非常重要，政府希望能確保這一立場不會改變。

ASML是全球唯一生產頂尖曝光機的製造商，這些曝光機用於製造從電動車到軍事設備等各種用途的高階晶片。由於美國主導的出口管制，ASML無法向中國出售最先進的極紫外光機（EUV）。在拜登政府的壓力下，荷蘭政府去年也限制了對中國的深紫外光機（DUV）。

ASML第3季在中國市場銷售27.9億歐元（約新台幣956.6億元），幾乎佔了該公司總銷售額的一半。在出口管制下，ASML預計，今年中國銷售額將佔總營收的20％左右。

艾司摩爾高層也與荷蘭首相有同樣的觀點，執行長福凱（Christophe Fouquet）在10月受訪時預估，美國對ASML進一步限制向北京出售半導體技術的壓力可能擴大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財