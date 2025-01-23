川普取消「出生公民權」 源頭與「這1名華人」有關

川普取消出生公民權，被疑違反憲法，目前至少22州提告。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）重返白宮後，迅速簽署一系列行政命令，包括取消「出生公民權」（birthright citizenship），此舉引發美國反對聲浪，目前至少有22個州聯合提出2起訴訟，指該命令已經違反憲法第14修正案。

港媒指出，美國出生公民權的憲法權利，源自百年前的1名華人。

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據報導，美國「出生公民權」是源自美國最高法院在1898年的「美國起訴黃金德案」（United States v. Wong Kim Ark）判決。這宗官司影響深遠，是鞏固在美國出生的公民權的里程碑。

美國憲法第14修正案（14th amendment）是美國會於1868年通過，當中第一章規定，「凡在美國出生或歸化，並受美國司法管轄者，均為美國及其居住州份的公民。」（All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.）

然而，在1882年推出的《排華法案》（Chinese Exclusion Act），則禁止華裔勞工歸化成為美國公民，一度讓出生公民權被推翻。

當時，一名在美國的清朝華人黃金德，在1873年於美國加州出生，根據美國憲法第14修正案，獲得美國公民身份。黃金德取得美國公民權後，曾2次短暫回中國探親，第一次順利回到，但1894年他第二次從中國回到美國時，在入境時被海關人員以《排華法案》為由，拒絕他進入美國，並將他扣留在輪船上長達數月。

三藩市中華會館的律師為他提出人身保護令，稱美國海關對黃金德的拘留，已經侵犯了他作為美國公民的權利。

當時的美國司法部長康拉德（Holmes Conrad）認為，海關拒絕黃金德入境是對的，因為黃金德不是美國公民，他的父母是中國人，「是中國皇帝的臣民」；因此，黃金德也是中國人，是中國皇帝的臣民」。此案後來一直上訴到最高法院。

最後，最高法院受理此案，並最終以6比2的比數，判定黃金德勝訴。

據報導，大法官格雷（Horace Gray）在判決中指出，無論黃金德的父母身份如何，他是在美國出生、就是美國公民。此外，美國憲法第14修正案的出生條款，明確並具有權威性的詮釋，所有在美國出生或歸化入籍、並受美國司法管轄的人，均為美國公民，也是他們所居住州的州民。

這宗案件讓「美國出生地原則」，成為美國「出生公民權」的主要里程碑。

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