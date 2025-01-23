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洩露用戶資訊訓練AI模型 LinkedIn挨告

2025/01/23 09:37

LinkedIn傳出洩露用戶的私人資訊，協助訓練生成式AI模型，遭用戶起訴。（路透資料照）LinkedIn傳出洩露用戶的私人資訊，協助訓練生成式AI模型，遭用戶起訴。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟（Microsoft）旗下的社群平台領英（LinkedIn）近期涉及在未經允許的情況下，向第3方洩露用戶的私人資訊，協助訓練生成式AI模型，因此遭到付費用戶的起訴。

《路透》報導，根據週二（21日）晚間代表數百萬LinkedIn Premium用戶提出的擬議集體訴訟，LinkedIn在去年8月悄悄推出一項隱私設定，允許用戶啟用或停用個人資料的共享。

用戶指出，LinkedIn隨後在9月18日更新隱私政策表示，資料可用於訓練AI模型，並在常見問題中提到，即使用戶選擇退出也「不會影響已經進行的AI訓練」。

訴狀稱，這種「掩蓋行蹤」的行徑表明，LinkedIn充分意識到自己侵犯用戶的隱私，以及只會將用戶資料用於支持和改善平台的承諾，只為了減少大眾的監督和法律後果。

這起訴訟由LinkedIn Premium用戶在加州聖荷西聯邦法院提出，以LinkedIn違反合約和違法加州不公平競爭法為由，尋求損害賠償，同時以違反聯邦《儲存通訊記錄法》（Stored Communications Act）為由，要LinkedIn向每位受害者賠償1000美元。

針對訴訟，LinkedIn聲明表示，這些都是假的說法，沒有任何依據。

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