台積電進駐無用？熊本企業破產數創12年最高 日媒揭關鍵原因

報告顯示，熊本縣在2024年有80家企業宣告破產，較2023年增加11家，為12年來首次達到80家。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）在日本熊本設廠，外界看好台積電的進駐可望帶動當地經濟起飛，但近期1數據顯示，熊本去年出現了企業破產潮，債務超過1000萬日圓（約新台幣209萬元）的破產企業數量達到80家，創12年來的最高值，其中將近一半是經營20年以上的企業。

日本九州經濟調查協會去年推估，伴隨台積電至熊本設廠，2021年到2030年的10年間將為日本九州地方、山口縣及沖繩縣帶來總計約23兆日圓（約新台幣4.8兆元）經濟效益，較2023年推估值上修約3兆日圓（約新台幣6281億元）。

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綜合日媒報導，日本民間信用調查公司「東京商工研究」公布的報告顯示，熊本縣在2024年有80家企業宣告破產，較2023年增加11家，為12年來首次達到80家。

依行業行看，包括餐飲業在內的服務業案件數量最多，有27起，其次是建築業（17起），批發業有12起。

儘管破產企業數量增加，但負債總額為87.89億日圓（約新台幣18.4億元），較前1年減少約35億日圓（約新台幣7.3億元），顯示小型企業的破產數量增加。

其中破產企業中有37家經營超過20年，約占整體的46%，凸顯出長期經營的老字號企業也面臨生存挑戰。包括東京商工研究在內等多家信用調查機構，都將這一現象歸因於新冠疫情後的持續影響。疫情導致許多企業的業績未能達到預期，債務不斷累積，最終導致經營陷入困境。

此外，東京商工研究還指出，除疫情影響之外，物價和勞動成本上漲，都是導致企業破產的原因。

另東京商工研究表示，台積電對中小企業的經濟連鎖反應仍然有限。

研究指出，熊本縣中小企業正面臨更加嚴峻的經營環境，包括勞動力短缺和物價上漲。隨著這些因素預計將在今年加劇，破產企業的數量可能進一步增加。

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