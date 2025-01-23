「在家工作」年薪逾327萬元！這2種職缺最搶手

「在家工作」年薪逾327萬元，根據ZipRecruiter數據，最搶手的職位是產品經理和軟體工程師。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕您想在家或世界任何地方工作嗎？美國10家公司正在大量招聘「隨時隨地工作」的職缺，根據ZipRecruiter數據，最搶手的職位是產品經理和軟體工程師，這兩個職位在美國的平均薪資都超過10萬美元（約新台幣327.6萬元）。

CNBC報導，FlexJobs職業專家經理弗拉納（Toni Frana）表示，數位遊牧主義和數位遊牧簽證的廣泛普及等趨勢，正在推動對隨時隨地工作的需求，但市場競爭仍然非常激烈。

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為了提高獲得這些職位之一的機會，弗拉納建議至少申請2到3家公司，與目標組織的員工建立聯繫，並尋求推薦。

報導指出，FlexJobs最新研究顯示，隨著一些知名公司收緊重返辦公室的要求，這些領域的雇主仍在招募更遠距、更靈活的職位。

該網站發現，與2023年相比，2024年遠端職位數量增加了20%，恢復到2022年的成長水準。

但希望早日恢復到更寬鬆規範的工人者可能不想太興奮，一些跡象顯示這一趨勢持續下降，例如，截至2024年12月，在LinkedIn上，只有8%的工作是遠距工作，低於2022年初的18%。

FlexJobs報告稱，員工可以在任何地點或時區工作的「隨地工作」職位很少見，僅佔所有遠距職位的5%左右。

該網站分析了其資料庫，確定了2024年1月至12月期間哪些公司擁有最多數量的遠端、地點靈活的職位發布，以便確定目前正在招聘此類職位的頂級公司。

根據FlexJobs的數據，排名前10中，提供大量全職或兼職遠距工作，這些工作沒有地點限制，也不需要在辦公室待上一段時間的公司，依序為Veeva、Invisible Technologies、Canonical、Social Discovery Group、Wikimedia Foundation、Remote、Chainlink Labs、Nethermind、Gamurs Group、CloudLinux。

根據ZipRecruiter的數據，最搶手的職位是產品經理和軟體工程師，這兩個職位在美國的平均薪資都超過10萬美元。此類工作通常至少需要學士學位和技術技能，包括程式語言和專案管理軟體的知識。

許多公司也正在招募隨時隨地工作的職位，例如銷售開發代表以及行銷和編輯職位。FlexJobs資料庫中大約70%的遠端職位都是中級或有經驗等級的職位。

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