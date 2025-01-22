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水利署籲民眾 泡湯慎選「溫泉標章」

2025/01/22 15:03

經濟部水利署呼籲民眾泡湯慎選合格標章。（記者林菁樺攝）經濟部水利署呼籲民眾泡湯慎選合格標章。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕泡湯能促進血液循環、舒緩壓力，但溫泉是自然賦予的珍貴資源，需要謹慎的使用與管理。經濟部水利署呼籲，民眾要選擇領有「合法溫泉標章」的泡湯場域，才能確保溫泉的泉質與服務品質，既能泡的安心又健康。

水利署表示，台灣擁有豐富多樣的溫泉資源，包括北部的北投、烏來、礁溪，中部谷關，南部關子嶺，東部的知本、瑞穗等等，每一處都是自然孕育的寶藏。

溫泉的形成需經漫長的時間累積，希望旅客在享受泡湯樂趣的同時，也要以珍惜資源的態度參與保護行動，為未來世代保護這份珍貴的自然資源。

水利署說明，在泡湯過程中，簡單節水行為即可對環境產生積極影響。例如，適量使用溫泉水、避免長時間開放水龍頭，或改以短時間淋浴替代長時間沖洗。將節約用水的理念融入日常生活，可愛護自然生態的實踐，更是守護自然資源的重要一步。

水利署表示，春節假期即將到來，民眾可規劃一場舒心的溫泉之旅，與合法的溫泉業者為地球與未來世代的溫泉資源共同負責。水利署提醒，選擇標章溫泉，是選擇了支持環保與永續經營的理念，也能安心享受。

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