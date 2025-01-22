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預算遭砍7500萬衝擊大 勞動部：持續與朝野立委溝通

2025/01/22 13:29

預算遭砍7500萬4大衝擊，勞動部表示，持續與朝野立委溝通（勞動部提供）預算遭砍7500萬4大衝擊，勞動部表示，持續與朝野立委溝通（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕立法院21日凌晨表決預算提案，勞動部原本預計被刪減近8000萬公務預算，最後確定被刪減的總金額約7500萬，勞動部今（22）再度於臉書貼文，強調勞動部的公務預算都是攸關一般勞工的民生，這樣的結果相當遺憾，但仍將持續與朝野立委溝通。

勞動部列出預算遭砍後，帶來的4大影響：

第1、產檢假、陪產檢假、陪產假的薪資補助，被刪減800萬元，被凍結近2千萬元。將影響新手爸媽與微小企業權益。

第2、勞動力發展署的業務費，還有一般行政科目被刪減共4576萬2000元，被凍結1億1170萬4000元。將影響400多名一線同仁，包含就業服務員、公務人員、技工、工友薪資發放。

第3、勞動部本部「基本行政工作」預算被刪1055萬元，影響大樓消防、電梯定期維修保養、水電費、公文收發系統、勞工申訴系統基本維持，今年6月以後都有困難。

第4、勞保局、職安署推廣政策的宣傳經費遭刪除60%，例如勞工紓困貸款、職業災害保險、勞工保險、失業給付、生育給付如何申請、營造防災宣導、起重吊掛危害預防宣導、堆高機危害預防宣導，各式宣導管道將大受影響，影響1000萬名勞工、社會大眾了解政策。

針對過去「音樂會」「軌道燈」等辦公室裝潢的爭議花費。勞動部強調，部長洪申翰去年11月25日上任後，即指示停止爭議花費或變更契約，包含禮盒採購、過於高額的辦公室裝潢。過去社會各界關注的爭議花費，目前勞動部積極配合監察院審計部、檢調的調查，絕對不會護短。

勞動部表示，「就業安定基金」花費的爭議，勞動部已提出「就業安定基金管理運用精進報告」，包含3大面向和6種策進作為，包括：規範廣宣經費使用、強化審議機制、強化內部管控並運用外部稽核等改善作法，報告已公開上網。

https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1633/77742/post

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